وأكد قاسم في تصريح صحفي أنّ المعركة برهنت مجددًا على قدرة العقل الاستخباري للمقاومة على هزيمة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وسطرت استخبارات كتائب القسام إنجازا واضحا بكشف القوات التي حاولت التسلل، ثم كشفها لأسماء وصور عناصرها ونشرها مما أخرجهم من الخدمة في جيش الاحتلال.



وشدد على أنَّ الفعل الميداني الموحد من قوى المقاومة في معركة حد السيف، والتفاف الجماهير حول خيار المقاومة واحدة من أسباب النصر بها.



وأشار قاسم إلى أنَّ المقاومة في معركة حد السيف برهنت قدرتها على إرباك الاحتلال وجيشه وبعثرة أوراقه، ومنعه من تحقيق أهدافه، واستمرارها هو الذي سيضع حدًّا نهائيًّا لهذا الاحتلال وعدوانه.



ويوافق اليوم الذكرى السنوية الثالثة لعملية كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، "حد السيف" التي أفشلت فيها عملية تسلل نفذتها وحدة "سيرت متكال" الخاصة جنوبي قطاع غزة وحطمت هيبتها.



وتسللت القوة الإسرائيلية بتاريخ 11/11/2018 مستخدمة مركبة مدنية في المناطق الشرقية من خان يونس، والتي اكتشفتها قوة أمنية تابعة لكتائب القسام وثبتت المركبة وتحققت منها.



حاولت المركبة الفرار بعد أن أفشلت عمليتها، إلا أن مجاهدي القسام استمروا بمطاردة القوة والتعامل معها حتى الخط الزائل، وأوقعوا في صفوفها خسائر فادحةً قتل خلالها قائد القوة "محمود خير الدين" والذي كان مشهورا بلقب (ميتي) بين أفراد القوة.