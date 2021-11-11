إصابة يمنيين بقصف سعودي لمديريتي شدا ورازح الحدوديتين

وأفاد مراسل "المسيرة نت" بإصابة مواطنين اثنين بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية ، مضيفا أن قصفا صاروخيا ومدفعيا للعدوان استهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين حتى اللحظة.



وكان قد استشهاد مواطن، في وقت سابق اليوم، بإطلاق نار لقوات العدوان السعودي على الرقو بمديرية منبه الحدودية صعدة.



يذكر أن العدوان السعودي يستهدف القرى الحدودية بالقذائف الصاروخية والمدفعية والأسلحة الرشاشة بشكل يومي ما تسبب باستشهاد وجرح ونزوح آلاف المواطنين وتدمير قرى بأكملها، في ظل صمت دولي وأممي مطبق.