الصفحة الرئيسية
0
الخميس 11 تشرين الثاني 2021 ساعة 14:41

متزعم 'قسد': مستعدون للتفاوض مع دمشق وتقديم الضمانات

متزعم
وأشار عبدي إلى إصرار الحكومة السورية على رفض وجود دولة داخل دولة، أو جيش داخل جيش، مضيفاً إن دمشق تريد من قسد ضمانات إزاء ذلك.

وأوضح، أن قطع قسد علاقاتها مع الأميركيين ليس شرطاً مسبقاً للحكومة السورية، بل إن شرطها الأساسي هو وحدة سورية غير القابلة للتجزئة، وحفظ علمها وحدودها وسيادتها ورئيسها، مؤكداً أن قسد على استعداد لتقديم ضمانات على كل هذه النقاط، مضيفاً: لكن يجب أن يكونوا مستعدين للتفاوض معنا من أجل استقلاليتنا.

وقال: نحن على استعداد للجلوس مع من هو مستعد للحل، في هذا السياق، يجب الاستفادة من عقوبات الولايات المتحدة الحالية على سورية من أجل حل المشكلة السورية، الكل يعرف أن (الرئيس بشار) الأسد لن يسقط.

وأوضح عبدي، أن علاقة قسد جيدة مع روسيا، وأن الأولى تعاونت خلال العامين الماضيين مع روسيا، على الأرض في إطار اتفاقية سوتشي، مشدداً على أنه لا يمكن حل هذه المشكلة من دون روسيا، وأن دورها هو الدور الحاسم.

وبين أن روسيا لا تريد أن تحتل تركيا المزيد من الأراضي السورية، وأضاف "هذا ما قاله لنا الروس أنهم أبلغوه لتركيا"، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة ليس لديها خطة متماسكة، بل لديهم سياسات مخصصة، زاعماً أن واشنطن تحارب في الوقت الحالي تنظيم "داعش" الإرهابي، ومطالباً أميركا بالاستفادة من وجودها في سورية للتوصل إلى حل للأزمة وأن تبقى فيها حتى تحقيق ذلك.

وتابع: "ما لم يتم إيجاد حل لكامل سورية، فإن مشاكل هذه المنطقة ستبقى دون حل، نحن جزء من سورية رغم كل شيء، ولا يمكن أن يكون هناك حل من دون دمشق، لا يمكن أن تعيش هذه المنطقة بمفردها في غياب حل على مستوى الدولة".

وادعى عبدي، أن المحادثات في جنيف وأستانا فقدت مصداقيتها، كما أن الجميع فقد الثقة في هذه العمليات وأنه لا يمكن الوصول إلى أي مكان من خلالها.
مصدر : وكالات
رقم : 963145
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد نصر الله:
السيد نصر الله: 'إسرائيل' تعيش القلق الوجودي وتحاول التنفس من خلال مسار التطبيع
العالم يندد واليمن يؤدب
العالم يندد واليمن يؤدب
11 تشرين الثاني 2021
تجارة الموت المربحة، الكيان الصهيوني يحول الدماء إلى أموال
تجارة الموت المربحة، الكيان الصهيوني يحول الدماء إلى أموال
11 تشرين الثاني 2021
زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى دمشق ولقائه بالأسد.. ما هي الأسباب والنتائج المرتقبة؟
زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى دمشق ولقائه بالأسد.. ما هي الأسباب والنتائج المرتقبة؟
11 تشرين الثاني 2021
إلغاء اسرائيل اتفاقية النفط مع الامارات...الدوافع والأسباب
إلغاء اسرائيل اتفاقية النفط مع الامارات...الدوافع والأسباب
11 تشرين الثاني 2021
قاآني ينزع فتيل الأزمة السياسية في العراق
قاآني ينزع فتيل الأزمة السياسية في العراق
زهراء احمد - خاص اسلام تايمز
11 تشرين الثاني 2021
اللواء سلامي يشيد بمواجهة حرس الثورة للاسطول الأمريكي في بحر عمان
اللواء سلامي يشيد بمواجهة حرس الثورة للاسطول الأمريكي في بحر عمان
10 تشرين الثاني 2021
معتقلو الرأي في السجون السعودية، انتهاك حقوقي صارخ و مصير مجهول!
معتقلو الرأي في السجون السعودية، انتهاك حقوقي صارخ و مصير مجهول!
10 تشرين الثاني 2021
محاولة اغتيال الكاظمي.. مؤامرة ضد العراق والمقاومة
محاولة اغتيال الكاظمي.. مؤامرة ضد العراق والمقاومة
10 تشرين الثاني 2021
موسم العودة إلى دمشق.. زيارة متأخرة لتصحيح خطأ دفع ثمنه الشعب السوري
موسم العودة إلى دمشق.. زيارة متأخرة لتصحيح خطأ دفع ثمنه الشعب السوري
10 تشرين الثاني 2021
تخت روانجي: الحظر الاحادي يمنع تحقيق اهداف التنمية المستديمة
تخت روانجي: الحظر الاحادي يمنع تحقيق اهداف التنمية المستديمة
10 تشرين الثاني 2021
اللواء موسوي : مناورات "ذو الفقار 1400" جسدت التنسيق والتآرز بين قوات الجيش
اللواء موسوي : مناورات "ذو الفقار 1400" جسدت التنسيق والتآرز بين قوات الجيش
9 تشرين الثاني 2021
مساع سعودية للمصالحة مع إسرائيل عبر الحرب على لبنان
مساع سعودية للمصالحة مع إسرائيل عبر الحرب على لبنان
9 تشرين الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى دمشق ولقائه بالأسد.. ما هي الأسباب والنتائج المرتقبة؟
قاآني ينزع فتيل الأزمة السياسية في العراق
ورقة السعودية الأخيرة ضد المقاومة اللبنانية.. الهدف هو الإطاحة بحكومة ميقاتي
مقاتلو أنصار الله اليمنيون يخطون خطوات مهمة لمحاصرة مرتزقة الرياض في مأرب