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الخميس 11 تشرين الثاني 2021 ساعة 15:56

قاليباف: استتباب الأمن في البلاد يعود الى التمسك بشعار "نحن قادرون"

قاليباف: استتباب الأمن في البلاد يعود الى التمسك بشعار "نحن قادرون"
وأضاف قاليباف في كلمة له، اليوم الخميس، بمراسم احياء الذكرى العاشرة لاستشهاد اب الصناعة الصاروخية في ايران، الشهيد "حسن طهراني مقدم"؛ المسافة التي تفصل الازدهار وكرامة المجتمع عن الذلّ والتبعية تكمن في روح الثقة بالذات، وان الثورة الاسلامية هي تجسيد لشعار "نحن قادرون" .

واشار الى ان قوى الاستبداد والاستكبار العالمي لم تسمح لايران ما قبل الثورة بأن تنعم بالرقي والتقدم، لانها كانت تحت السيطرة والظلم، لكن الثورة جاءت لتحرر البلاد وتغيّير هذه المعادلة، وتؤكد ان الشعب قادر عن تحقيق الانجازات.

وتساءل قاليباف، "من كان يتصور باننا سنتمكن من مواجهة الطاغوت و الكيان الامريكي؟! لكننا استطعنا من خلال الاعتداد بالذات وطاقاتنا الوطنية وتعزيز القاعدة الشعبية ان نحقق ذلك وننتصر".

كما نوه بانجازات قوة الجو – فضائية للحرس الثوري؛ مؤكدا ان العنصر الاساس في تحقيق ذلك يعود الى حفظ العلاقة الوثيقة مع الشعب والاستناد الى هذه الدعامة الرصينة في كافة الساحات.
رقم : 963149
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