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الخميس 11 تشرين الثاني 2021 ساعة 16:22

رئيسي: نعمل لتنظيم ميزانية العام القادم من دون عجز

رئيسي: نعمل لتنظيم ميزانية العام القادم من دون عجز
وقال رئيسي اليوم الخميس خلال اجتماعه بنواب مجمع محافظات قم وسمنان وإصفهان في مجلس الشورى الإسلامي: إن القضية الأهم التي طرحت في هذا الاجتماع هو الإعراب عن القلق من شحة المياه حيث أن الحكومة ستتخذ إجراءات وخططا على الأمدين القصير والبعيد لمعالجة هذه القضية.

وحول إحياء نهر زاينده رود في إصفهان وسط إيران أوضح بأنه أوعز إلى رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية برئاسة الجمهورية للبدء بدراسات علمية دقيقة في هذا الصدد لإحياء هذا النهر ومعالجة انهيار التربة في مناطق البلاد الوسطى، من أجل إعداد مشروع علمي وعملاني في هذا المجال.

وأكد الرئيس الإيراني بأن أي تنمية في البلاد يجب أن تراعى فيها مسألة الحفاظ على البيئة، وأضاف: إن قضية التلوث يجب البت فيها بصورة دقيقة بالتأكيد.

وأشار إلى المصادقة على قانون حماية الأسرة من قبل مجلس الشورى الإسلامي، وأضاف: إن الحكومة ستنفذ هذا القانون بالتأكيد.

وفي جانب آخر من تصريحه اعتبر ظروف البلاد اليوم بأنها حساسة لكنها ماضية إلى التحسن، وقال: إن العدو يقر بأنه فشل في تحقيق مآربه بوجود هذا المجلس وهذه الحكومة، وبإمكاننا التغلب على جميع المشاكل في ظل التنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة.

وقال رئيسي: إن ميزانية البلاد للعام القادم (العام الإيراني القادم يبدأ في 21 آذار/مارس 2022) يجري تنظيمها في الوقت الحاضر من دون عجز للسيطرة على التضخم وبالتالي خفض الضغوط الاقتصادية.
رقم : 963151
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