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الخميس 11 تشرين الثاني 2021 ساعة 17:57

السيد نصر الله: 'إسرائيل' تعيش القلق الوجودي وتحاول التنفس من خلال مسار التطبيع

السيد نصر الله:
واضاف السيد نصر الله في كلمته التي القاها اليوم الخميس بمناسبة يوم شهيد حزب الله، وذكرى الشهيد أحمد قصير “فاتح عهد الاستشهاديين”، وفاتح عهد محطات الانتصار منذ العام 1982 إلى اليوم، وان من اهم انجازات الشهداء تحرير الأرض والأسرى والحماية والردع ومواجهة المشروع الاميركي التكفيري في المنطقة الذي انتصرنا عليه وهذه الانجازات ما زالت مستمرة.

واضاف السيد نصر الله، ان من انجازات الشهداء ايضا منع الحرب الاهلية ومنع الهيمنة الاميركية الكاملة على لبنان حتى بات عنوان "إسرائيل" اليوم هو القلق بعدما تحدثت في "زمن الربيع العربي" عن بيئة مناسبة لها.

واضاف ان المناورات الاسرائيلية تعكس الخوف من اقتحام لبنان للمستعمرات في الجليل، واذا دخلت المقاومة الى شمال فلسطين والجليل فستكون لذلك تداعيات كبيرة جدا على كيان الاحتلال، لذا فان المناورات الإسرائيلية تعكس فرضية المخاوف من أن "المقاومة ستدخل إلى الجليل"، والإسرائيليون يدركون قوة المقاومة وصدقها وعلو شأنها وأهمية عقولها الاستراتيجية، لذلك فان "اسرائيل" تعيش القلق الوجودي والعنف الاسرائيلي المتزايد على الاسرى والفلسطينيين ليس علامة قوة بل علامة قلق وذعر.

وقال السيد نصر الله: هناك من يتحدث في لبنان عن "ضعف" محور المقاومة رغم تأكيد المعطيات عكس ذلك، وان حزب الله يطمح الى قيام دولة مركزية عادلة ذات سيادة حقيقية واستقلال حقيقي وان ابسط تجلي لدولة ذات استقلال وحرية هو رفض الاملاءات الخارجية.

وحول السعودية قال الامين العام لحزب الله، ان السعودية تبحث عن حجة لتفتعل ازمة مع لبنان وان ردة الفعل السعودي على تصريحات وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي مبالغ فيها جدا ولاداعي لها، ولقد ايدنا موقف وزير الاعلام اللبناني ورفضنا ان يقال، مضيفا ان المطالب السعودية ومن خلفها لم تنتهي في لبنان.

واكد ان المصلحة الوطنية لاتعني الخضوع للاملاءات الخارجية، وان افتعال الازمة مع لبنان هو جزء من المواجهة مع المقاومة، ان مشكلة السعودية مع حلفائها في لبنان هو انها تريد منهم محاربة حزب الله.

وبشأن العدوان على اليمن قال، ان الكثير من المسؤولين في العالم كاميركا والامين العام للامم المتحدة قالوا بشان الحرب السعودية على اليمن ولم تتحرك السعودية ازائها، واضاف، هناك دول وجهت الاساءة الى الرسول الاكرم (صلى الله عليه وآله) والكثير من الرؤساء ايدوا تلك التحركات ولم تسحب السعودية سفراءها من تلك الدول.

وقال السيد نصر الله، في لبنان، هناك قيادات سورية يشتمون من قبل الرؤساء والنواب لكن في مشكلة كهرباء لبنان وقفت سوريا الى جانب لبنان ولم تطالب بالاعتذارات.

وقال السيد نصر الله بهذه المناسبة ان مناسبة يوم الشهيد تعود ذكراها الى 11/11/1982 عندما قام فاتح العصر الاستشهاد في لبنان الشاب احمد قصير باقتحام مقر الحاكم العسكري الاسرائيلي في صور ما ادى الى تدمير المقر بالكامل واسقاط 100 ضابط وجندي صهيوني.

وتابع الامين العام لحزب الله قائلا: ان حزب الله اختار هذا اليوم ليكون ذكرى سنوية لكل شهيد وشهيدة في مسيرتنا من علماءنا وقادتنا وشبابنا، ونحن في ثقافتنا للشهيد مكانة عالية فنحن نحترمهم ونقدرهم.

واضاف السيد نصر الله: علينا قراءة وصايا الشهداء التي تحوي الكثير من المعاني العقائدية والعرفانية والاخلاقية لان هؤلاء القى الله في قلوبهم النور.

وحول عوائل الشهداء والمضحين قال الامين العام لحزب الله: نحن نعظم عوائل الشهداء هذه العائلات المحتسبة والصابرة والمضحية في هذا الطريق الصعب منذ لحظة الاستشهاد وعلى طول الطريق ونحن لم نر منهم الا الصبر والاحتساب والاستعداد للتضحية ببقية ابنائهم لتستمر المقاومة وتتحقق الاهداف.

وقال ان من اهم المسؤوليات تجاه الشهداء وعائلاتهم وكل المضحين من جرحى ومفقودي الاثر هو الاعتراف بفضلهم وشكرهم.
رقم : 963172
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