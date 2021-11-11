وزير الطاقة و المياه اللبناني: لا ازمة محروقات وهي متوفرة بالسوق

و أكد فياض اليوم الخميس عقب لقائه رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، أنه لا ​ازمة محروقات​، وهي متوفرة في السوق، ونعمل على منع التجاوزات بموضوع المولدات ووضع العدادات.



و في السياق كشف ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي ابو شقرا، في تصريح إذاعي، أن ما حصل هو أننا يجب أن نؤمن 10% من سعر المحروقات بالدولار الأميركي والباقي بالليرة اللبنانية، ونحن وقفنا بوجه هذا القرار ولن نقبله واتصلنا برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ولا نريد تحميل المواطن أعباء إضافية وسنرى كيف سنحلها بين الشركات المستوردة وبين الموزعين وأصحاب المحطات.



ولفت خلال تصريحه الى أن هناك قرارات يحكى عنها منذ فترة وهي أن يدفع المواطن ثمن المحروقات بالدولار حصرا، ونحن ضد هذا الكلام ونرفض أن يدفع المواطن بالدولار، فالمواطن يقبض بالليرة، ولا آلية تسمح أن نبيع بالدولار على المحطات ولا نعرف ماذا سيحصل بالمفاوضات.



وردا على سؤال حول البديل عن هذا الطرح، أوضح أن اللقاء كان مفيدا مع ميقاتي وسنجتمع مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وسنقوم بكل ما هو من مصلحة المواطن.



وأكد أنه نحن نوزع المحروقات بشكل طبيعي، ونحن لا نضع العصي في الدواليب، الا أن المحطات تستلم كميات أقل نظرا لصعوبة تأمين أصحابها للدولارات.