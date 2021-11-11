نائب الخارجية الإيرانية يلتقي في لندن بنظيره البريطاني

وبحث الجانبان، خلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر الخارجية البريطانية عصر اليوم، في العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.



يذكر أن نائب وزير الخارجية الإيراني والوفد المرافق له، غادر ألمانيا أمس الأربعاء باتجاه لندن؛ في زيارة يعتزم خلالها إجراء مباحثات مع جمع من كبار المسؤولين البريطانيين حول القضايا الثنائية والإقليمية والمفاوضات القادمة في فيينا.



وعلى صعيد متصل التقى باقري كني اليوم الخميس بمقر السفارة الإيرانية في لندن، بأصحاب الرأي وممثلي معاهد الدراسات في بريطانيا.



من جانب آخر قال نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية إن المفاوضات النووية المرتقبة تشكل فرصة مواتية للولايات المتحدة من أجل العودة إلى هذا الاتفاق.



وفي تصريح أدلى به "باقري كني"، الذي يزور لندن حاليا، لقناة "سي إن إن" الإخبارية اليوم الخميس وحول مفاوضات فيينا القادمة، صرح أن طهران لم تنسحب من الاتفاق النووي وعليه فإن المفاوضات المرتقبة تشكل فرصة مواتية للولايات المتحدة كي تهيء الأرضية من أجل العودة إلى هذا الاتفاق وذلك من خلال رفع الحظر دفعة واحدة عن الجمهورية الإسلامية.



و ردا على سؤال حول التطورات الأخيرة في أفغانستان قال باقري إن الأزمة الأفغانية والضغوط القصوى من جانب البيت الأبيض على ايران، مؤشر على فشل سياسات الولايات المتحدة الأميركية في المنطقة.



تصريحات باقري كني لشبكة سي إن إن، تناولت أيضا القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية بين إيران وبريطانيا.