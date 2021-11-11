تونس.. واستمرار احتجاجات مدينة عقارب

واستعملت قوات الامن التونسية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين من مدينة عقارب يطالبون بغلق مصب للنفايات بسبب قربه من المناطق السكنية فيما تمركزت قوات من الجيش لتامين المقرات الحكومية.



اضراب عام بمدينة عقارب بمحافظة صفاقس جنوب تونس بدعوة من اتحاد الشغل تحول الى مواجهات بين قوات الامن ومئات من المحتجين المطالبين بغلق مصب للنفايات قررت السلطات اعادة فتحه عنوة رغم وجود حكم قضائي سابق باغلاقه لاستقبال اطنان من النفايات المكدسة بشوارع المحافظة منذ اكثر من اربعين يوما.



استعمال مكثف للغاز المسيل للدموع استهدف محتجين تجمعوا امام مصب النفايات بينهم نساء وشيوخ واطفال ما ادى الى حصول حالات اختناق تم نقلها الى المستشفى المحلي.



بعض من ممثلي المجتمع المدني دخلوا في مفاوضات مع قيادات امنية وابدوا تخوفهم من وجود مندسين داخل تحركاتهم السلمية رشقوا الامنيين بالحجارة بغاية توظيفها لخدمة اجندات مشبوهة.



لن تصمت اصوات الاحتجاج في تونس مادامت قنوات الحوار مغلقة بين السلطة والمواطنين.



تعتمد السلطات التونسية الحل الامني لمواجهة الاحتجاجات في عقارب؛ حل سيدفع الی مزيد من الاحتقان الاجتماعي وسيضعف فرص الوصول الی حلول تشارکية لحل الاشکال القائم.



وجاء هذا الاضراب احتجاجا على مقتل شاب هذا الاسبوع قال اتحاد الشغل انه قتل بعد استنشاقه غازا مسيلا للدموع أطلقته قوات الأمن على تظاهرة رافضة لاعادة فتح مكب للنفايات بالمنطقة، فيما نفت السلطات هذه الرواية وفتحت تحقيقا لمعرفة الأسباب الحقيقية.



ولايبدو ان الاوضاع في منطقة العقارب السجال الوحيد بين حكومة تونس والاتحاد العام التونسي للشغل، حيث رفض الاخير الخطط الاصلاحية التي ستقوم بها الحكومة من رفع اسعار وخفض للدعم معللا ذلك انها حكومة انتقالية في وضع استثنائي، ويعتقد مراقبون ان رفض الاتحاد العام للشغل سيعقد جهود الحكومة للوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي التي استأنفت محادثاتها الفنية معه للوصول إلى حزمة إنقاذ بينما تعاني البلاد أسوأ أزمة مالية في تاريخها.



وبينما تزداد الضغوط الداخلية على حكومة الرئيس قيس سعيد تتصاعد اصوات المنظمات الدولية ضده حيث نددت منظمة العفو الدولية بالاستهداف المتزايد للمدنيين من قبل القضاء العسكري التونسي بسبب انتقادهم العلني للرئيس سعيد، ووصفت هذا الاستهداف بالمقلق للغاية.



وكشفت المنظمة الحقوقية في بيانها أن عدد المدنيين الذين يمثلون أمام نظام القضاء العسكري في الأشهر الثلاثة الماضية وحدها، فاق عدد المدنيين الذين مثلوا أمام المحاكم العسكرية عددهم في السنوات العشر السابقة مجتمعة.