الصفحة الرئيسية
0
الخميس 11 تشرين الثاني 2021 ساعة 21:01

العراق..بيان جديد للكاظمي حول محاولة اغتياله

العراق..بيان جديد للكاظمي حول محاولة اغتياله
وقال مكتب الكاظمي في بيان إن الأخير "يتقدم بوافر العرفان والتقدير للمواقف والإدانات المسؤولة، وأصوات الاستنكار التي صدرت إزاء الاعتداء الإرهابي الآثم الذي تعرّض له فجر يوم الأحد الماضي، وهي مواقف مثّلت الوقوف إلى جانب العراق وشعبه الكريم، قبل أن تكون مواقف مبدئية إزاء العنف والإرهاب".

وخص الكاظمي بالذكر، "مواقف الشجب والإدانة الواضحة التي صدرت عن الملوك وزعماء وقادة الدول الشقيقة والصديقة للعراق، وكذلك عن عدد من المسؤولين والهيئات الرسمية فيها، ويعبر سيادته عن جميل شكره لمن اتصل منهم مطمئناً ومجدداً الموقف الرافض للإرهاب بكل أشكاله".

وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن "تقديره العالي لكل الشخصيات والقوى السياسية والاجتماعية التي عبرت عن تضامنها ورفضها، سواء بالإدانة أو بكل أشكال التضامن الأخرى، وهي بذلك تسجل موقفاً مشرفاً ومؤازراً للشعب العراقي وهو يخوض أصعب تحدياته نحو المستقبل الآمن المزدهر".

وسجل الكاظمي، وفق البيان، "امتنانه وشكره لكل وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية التي تعاطت مع الحدث بمهنية مسؤولة، وبموضوعية تلتزم الصواب وعرض الحقائق، داعياً كل الفعاليات الإعلامية والمنابر الرأي إلى وقفة مشرفة ومهنية وضّاءة، تتحلى بالصدق والإخلاص لرسالة الإعلام الرفيعة، التي لا ينبغي التخلي عن جوهرها الإنساني تحت كل الظروف".
مصدر : وكالات
رقم : 963201
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد نصر الله:
السيد نصر الله: 'إسرائيل' تعيش القلق الوجودي وتحاول التنفس من خلال مسار التطبيع
العالم يندد واليمن يؤدب
العالم يندد واليمن يؤدب
11 تشرين الثاني 2021
تجارة الموت المربحة، الكيان الصهيوني يحول الدماء إلى أموال
تجارة الموت المربحة، الكيان الصهيوني يحول الدماء إلى أموال
11 تشرين الثاني 2021
زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى دمشق ولقائه بالأسد.. ما هي الأسباب والنتائج المرتقبة؟
زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى دمشق ولقائه بالأسد.. ما هي الأسباب والنتائج المرتقبة؟
11 تشرين الثاني 2021
إلغاء اسرائيل اتفاقية النفط مع الامارات...الدوافع والأسباب
إلغاء اسرائيل اتفاقية النفط مع الامارات...الدوافع والأسباب
11 تشرين الثاني 2021
قاآني ينزع فتيل الأزمة السياسية في العراق
قاآني ينزع فتيل الأزمة السياسية في العراق
زهراء احمد - خاص اسلام تايمز
11 تشرين الثاني 2021
اللواء سلامي يشيد بمواجهة حرس الثورة للاسطول الأمريكي في بحر عمان
اللواء سلامي يشيد بمواجهة حرس الثورة للاسطول الأمريكي في بحر عمان
10 تشرين الثاني 2021
معتقلو الرأي في السجون السعودية، انتهاك حقوقي صارخ و مصير مجهول!
معتقلو الرأي في السجون السعودية، انتهاك حقوقي صارخ و مصير مجهول!
10 تشرين الثاني 2021
محاولة اغتيال الكاظمي.. مؤامرة ضد العراق والمقاومة
محاولة اغتيال الكاظمي.. مؤامرة ضد العراق والمقاومة
10 تشرين الثاني 2021
موسم العودة إلى دمشق.. زيارة متأخرة لتصحيح خطأ دفع ثمنه الشعب السوري
موسم العودة إلى دمشق.. زيارة متأخرة لتصحيح خطأ دفع ثمنه الشعب السوري
10 تشرين الثاني 2021
تخت روانجي: الحظر الاحادي يمنع تحقيق اهداف التنمية المستديمة
تخت روانجي: الحظر الاحادي يمنع تحقيق اهداف التنمية المستديمة
10 تشرين الثاني 2021
اللواء موسوي : مناورات "ذو الفقار 1400" جسدت التنسيق والتآرز بين قوات الجيش
اللواء موسوي : مناورات "ذو الفقار 1400" جسدت التنسيق والتآرز بين قوات الجيش
9 تشرين الثاني 2021
مساع سعودية للمصالحة مع إسرائيل عبر الحرب على لبنان
مساع سعودية للمصالحة مع إسرائيل عبر الحرب على لبنان
9 تشرين الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى دمشق ولقائه بالأسد.. ما هي الأسباب والنتائج المرتقبة؟
قاآني ينزع فتيل الأزمة السياسية في العراق
ورقة السعودية الأخيرة ضد المقاومة اللبنانية.. الهدف هو الإطاحة بحكومة ميقاتي
مقاتلو أنصار الله اليمنيون يخطون خطوات مهمة لمحاصرة مرتزقة الرياض في مأرب