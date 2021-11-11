تعيين حاخام لليهود في السعودية

وكتبت الإسرائيلية موران تي ، تغريدة على (تويتر)، مهنئةً الحاخام يعقوب هيرتسوغ، بمناسبة تعيينه حاخام اليهود في المملكة.



ونشرت الناشطة الاسرائيلية صورة لقرار اعتماد هيرتسوغ حاخاماً لليهود في السعودية، صادر من القدس المحتلة.



ويدل ذلك على سماح السعودية بممارسة الطقوس الدينية اليهودية كالبحرين والإمارات، خاصة وأن المعين حاخاماً في الرياض أعلن في وقت سابق عن الترتيب للقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.



وتكشف الخطوة تزايد أعداد الجالية اليهودية في السعودية، وتوسع نشاط التطبيع بين السعودية والكيان الإسرائيلي باشراف مباشر من محمد بن سلمان، وقرب اخراجه إلى العلن، كالإمارات والبحرين والسودان.