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الخميس 11 تشرين الثاني 2021 ساعة 22:29
تجمع العلماء المسلمين بلبنان بمناسبة يوم الشهيد..

المعركة لن تنتهي إلا بزوال الكيان الصهيوني الذي بات قريبا

المعركة لن تنتهي إلا بزوال الكيان الصهيوني الذي بات قريبا
وجاء في رسالة تجمع العلماء المسلمين التي وجهها بمناسبة يوم الشهيد "هكذا هم شهداؤنا عظماؤنا، تاريخنا أمجادنا، كما يقول سيدنا سيد شهداء المقاومة الإسلامية، هكذا هم. في كلِ لحظة يولدون، وعند كل ذرة تراب من أرضنا يتعَملَقون، هم أبدا حاضرون، لا يغيبون، ولا تحجبهم الحجب عنا لأنهم اخترقوا حجب النور فوصلوا إلى معدن العظَمَة".

وتابع: من يشكك في مصداقية انتصار الدم هو إما واهم أو ضعيف وخائف، وإما مسكون بالهواجس الأميركية – الإسرائيلية كي لا نقول إنه عميل لأن التهم في زمنِ العنجهية الصهيونية لا تصح، إلا على المقاومين للمشروع الأميركي – الصهيوني. لذلك، نقول: يوم الشهيد هو يوم الدمِ الأحمر الواضحِ الجلي، دم الحريةِ والسيادة، دم العزة والكرامة. دعونا نحتفل بيومه، ولنردِد مقولة شيخ الشهداء الشيخ راغب حرب: دم الشهيد إذا سقط، فبيدِ الله يسقط. وإذا سقط بيد الله، فإنه ينمو ويستمر.

وأشار إلى أن المقاومة الإسلامية استطاعت خلال أربعين عاما أن تحقق انتصارات عظيمة بدأت بالتحرير عام 2000 وبالانتصار التاريخي عام 2006 على العدوان الصهيوني، مرورا بتحرير الجرود من التكفيريين والإرهابيين من خلال الثلاثية الماسية الجيش والشعب والمقاومة.

ولفت التجمع إلى أن انتصارات المقاومة كانت في معارك ومواجهة مع العدو الصهيوأميركي، وما زالت الحرب مستمرة وتتخذ أشكالا مختلفة، ولن تنتهي هذه المعركة، إلا بزوال الكيان الصهيوني الذي بات قريبا بإذن الله”.

وقال: “ما يحصل اليوم في بلدنا الحبيب لبنان من حصار اقتصادي صعب، ليس خارجا عن السياق العام للحرب الصهيوأميركية، بل هو وجه جديد من وجوهها. وكما انتصرنا في السابق، سننتصر في هذه المعركة أيضا باعتماد الصبر والبصيرة وتمسكا بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة.

أضاف: إن قيام المملكة العربية السعودية بالضغط على لبنان من خلال ما أعلنه وزير خارجيتها أنه يريد إزالة تأثير حزب الله على السياسة في لبنان، إنما هو تعبير عن حقيقة الموقف السعودي المعادي للمقاومة والساعي إلى فرض التطبيع مع العدو الصهيوني، وهو سيفشل في هذا أيضا بإذن الله.

ودعا تجمع العلماء المسلمين في لبنان الشعب اللبناني وشعوب العالم الإسلامي إلى وقفة واحدة في مواجهة المشروع الصهيوأميركي والإنخراط في محور المقاومة مقدمة لتحقيق النصر النهائي على الكيان الصهيوني وزواله من الوجود.
رقم : 963212
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