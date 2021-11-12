الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 12 تشرين الثاني 2021 ساعة 09:14

إثيوبيا: هذه شروطنا للتفاوض مع متمردي تيغراي

إثيوبيا: هذه شروطنا للتفاوض مع متمردي تيغراي
وتخوض حكومة رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد، حربا منذ عام مع جبهة تحرير شعب تيغراي التي تمددت جنوبا في الأشهر الأخيرة، ولم تستبعد الزحف على العاصمة أديس أبابا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية دينا مفتي، اليوم، إن الشروط لمحادثات ممكنة، والتي شدد على أنه لم يتم الاتفاق على إجرائها، ستكون انسحاب المتمردين من منطقتي عفر وأمهرة المتاخمتين لتيغراي.

وأكد مفتي أنه «من أجل أن يكون هناك حل سلمي، هناك شروط: الأول، أوقفوا هجماتكم. ثانيا، اتركوا المناطق التي دخلتموها (أمهرة وعفر). ثالثا، اعترفوا بشرعية هذه الحكومة». لكنه شدد «بالمناسبة على: لا تسيئوا الفهم، هذا لا يعني أنه تم اتخاذ قرار بخوض مفاوضات».

وكان الناطق باسم جبهة تحرير شعب تيغراي غيتاتشو رضا قد قال لـ«فرانس برس» السبت، إن الانسحاب من أمهرة وعفر قبل المحادثات «غير مطروح إطلاقا».

في هذا السياق، كثف مبعوثون دبلوماسيون في الأيام الأخيرة جهودهم لوقف تصاعد أعمال العنف، فغادر المبعوث الأميركي الخاص للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان إثيوبيا، الأربعاء، بعد عدة أيام من الاجتماعات التي عقدت أيضا في كينيا المجاورة، وفق مسؤولين على معرفة بتحركاته.

وقال المسؤولون إن الرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانغو المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي إلى المنطقة يغادر اليوم، بعد اجتماع أخير مع آبي أحمد.

وانتقل أوباسانغو أخيرا إلى ميكيلي عاصمة تيغراي للقاء قادة جبهة تحرير شعب تيغراي.
مصدر : وكالات
رقم : 963229
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد نصرالله يرسم خرائط الصراع التي تحيط بلبنان
السيد نصرالله يرسم خرائط الصراع التي تحيط بلبنان
باقري: لن نفاوض أحدا حول ترسانتنا الدفاعية
باقري: لن نفاوض أحدا حول ترسانتنا الدفاعية
12 تشرين الثاني 2021
السيد نصر الله:
السيد نصر الله: 'إسرائيل' تعيش القلق الوجودي وتحاول التنفس من خلال مسار التطبيع
11 تشرين الثاني 2021
العالم يندد واليمن يؤدب
العالم يندد واليمن يؤدب
11 تشرين الثاني 2021
تجارة الموت المربحة، الكيان الصهيوني يحول الدماء إلى أموال
تجارة الموت المربحة، الكيان الصهيوني يحول الدماء إلى أموال
11 تشرين الثاني 2021
زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى دمشق ولقائه بالأسد.. ما هي الأسباب والنتائج المرتقبة؟
زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى دمشق ولقائه بالأسد.. ما هي الأسباب والنتائج المرتقبة؟
11 تشرين الثاني 2021
إلغاء اسرائيل اتفاقية النفط مع الامارات...الدوافع والأسباب
إلغاء اسرائيل اتفاقية النفط مع الامارات...الدوافع والأسباب
11 تشرين الثاني 2021
قاآني ينزع فتيل الأزمة السياسية في العراق
قاآني ينزع فتيل الأزمة السياسية في العراق
زهراء احمد - خاص اسلام تايمز
11 تشرين الثاني 2021
اللواء سلامي يشيد بمواجهة حرس الثورة للاسطول الأمريكي في بحر عمان
اللواء سلامي يشيد بمواجهة حرس الثورة للاسطول الأمريكي في بحر عمان
10 تشرين الثاني 2021
معتقلو الرأي في السجون السعودية، انتهاك حقوقي صارخ و مصير مجهول!
معتقلو الرأي في السجون السعودية، انتهاك حقوقي صارخ و مصير مجهول!
10 تشرين الثاني 2021
محاولة اغتيال الكاظمي.. مؤامرة ضد العراق والمقاومة
محاولة اغتيال الكاظمي.. مؤامرة ضد العراق والمقاومة
10 تشرين الثاني 2021
موسم العودة إلى دمشق.. زيارة متأخرة لتصحيح خطأ دفع ثمنه الشعب السوري
موسم العودة إلى دمشق.. زيارة متأخرة لتصحيح خطأ دفع ثمنه الشعب السوري
10 تشرين الثاني 2021
تخت روانجي: الحظر الاحادي يمنع تحقيق اهداف التنمية المستديمة
تخت روانجي: الحظر الاحادي يمنع تحقيق اهداف التنمية المستديمة
10 تشرين الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى دمشق ولقائه بالأسد.. ما هي الأسباب والنتائج المرتقبة؟
قاآني ينزع فتيل الأزمة السياسية في العراق
ورقة السعودية الأخيرة ضد المقاومة اللبنانية.. الهدف هو الإطاحة بحكومة ميقاتي
مقاتلو أنصار الله اليمنيون يخطون خطوات مهمة لمحاصرة مرتزقة الرياض في مأرب