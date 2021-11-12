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الجمعة 12 تشرين الثاني 2021 ساعة 09:29
ارتفاع جديد في أسعار المحروقات في لبنان
وبحسب الصحف اللبنانية ، أصبحت الأسعار كالآتي:
- بنزين 95 أوكتان: 310 آلاف و800 ليرة.
- بنزين 98 أوكتان: 319 ألف و600 ليرة.
- مازوت:311 ألف ليرة.
- غاز: 266 ألف ليرة.
مصدر :
موقع المنار
رقم :
963237
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