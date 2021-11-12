ارتفاع جديد في أسعار المحروقات في لبنان

وبحسب الصحف اللبنانية ، أصبحت الأسعار كالآتي:



- بنزين 95 أوكتان: 310 آلاف و800 ليرة.

- بنزين 98 أوكتان: 319 ألف و600 ليرة.

- مازوت:311 ألف ليرة.

- غاز: 266 ألف ليرة.