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الجمعة 12 تشرين الثاني 2021 ساعة 14:25

5أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري

5أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري
والأسرى المضربون إلى جانب الفسفوس، هم: علاء الأعرج منذ 97 يومًا، وهشام أبو هواش منذ 88 يومًا، ولؤي الأشقر، منذ 33 يومًا، وعياد الهريمي المضرب عن الطعام منذ 51 يومًا حسب المركز الفلسطيني للإعلام.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان لها، اليوم الجمعة: إن "الأسرى الخمسة يعانون أوضاعًا صحية صعبة للغاية، خاصة الأسير الفسفوس، المحتجز في مستشفى برزلاي، ويعيش حالة من فقدان الوعي المتقطع، وعدم انتظام في دقات القلب، ووخزات في الصدر".

وذكرت "الهيئة" أن الأسير "الأعرج تعرض لخديعة من محكمة الاحتلال، أمس، عبر تمديد اعتقاله ثمانية أيام، وتقديم لائحة اتهام بحقه، وهذا يعد مماطلة من الاحتلال، بهدف عدم الاستجابة لمطالب الأسرى وكسر إضرابهم عن الطعام".

وأضافت: "محكمة الاحتلال خفضت مدة الأمر الإداري، الصادر بحق الأسير أبو هواش من 6 أشهر إلى 4، ما يعطي احتمالية إعطائه قرارًا إداريًّا جديدًا بعد انتهاء اعتقاله الحالي".

وفيما يتعلق بالأسيرين الهريمي والأشقر، أكدت "الهيئة" أنهما يعانيان من نقصان في الوزن، وآلام في المفاصل وصداع.

يذكر أن الأسير مقداد القواسمة أنهى إضرابه الذي استمر 113 يومًا، أمس الخميس، ومن المرتقب الإفراج عنه في شباط المقبل.

والاعتقال الإداري، هو قرار حبس بأمر عسكري "إسرائيلي" بزعم وجود تهديد أمني، دون توجيه لائحة اتهام، ويجدد لـ6 أشهر قابلة للتمديد.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 4650، بينهم 550 أسيرًا مريضًا، منهم عشرة أسرى مصابون بالسرطان، وبأورام بدرجات متفاوتة، وفق نادي الأسير.
مصدر : وكالات
رقم : 963283
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