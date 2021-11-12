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الجمعة 12 تشرين الثاني 2021 ساعة 15:43

دعموش: نرفض كل ما تمارسه السعودية علينا في ملف قرداحي

دعموش: نرفض كل ما تمارسه السعودية علينا في ملف قرداحي
وأضاف في كلمة خلال خطبة الجمعة، "إننا نرفض الإملاءات الأميركية في ​ترسيم الحدود​ البحرية، فنحن بلد مستقل قدم آلاف الشهداء لتحرير ارضه ودفع اثمانا غالية للحفاظ على استقلاله وسيادته، ولا نقبل بتبعيته لاحد او بالوصاية عليه من احد".

وقال إن "اهلنا الاوفياء يعبّرون عن وفائهم وتكريمهم وتقديرهم وشكرهم للشهداء من خلال حضورهم في الميدان وتمسكهم ب​المقاومة​ ووقوفهم الى جانبها، بالرغم من كل الحملات الاعلامية والنفسية التي يشنها اعداء المقاومة ضد المقاومة".

وأوضح دعموش: "إننا نقول لكل هؤلاء الذين يرمون باحقادهم على المقاومة وعلى حزب الله، قولوا ما شئتم واكذبو ما شئتم وارموا بكل احقادكم، لكن اعلموا انكم لن تحصلوا الا على نتيجة واحدة هي الفشل والاحباط والخيبة ، ولن تتأثر المقاومة ولا شعب المقاومة بكل افتراءاتكم واحقادكم"، مشدداً على ان "لا هيمنة ايرانية ولا حزبية على ​لبنان​ الا في مخيلة ال سعود وحلفائهم، هم يعرفون انهم يكذبون، لكنهم يريدون تضليل الرأي العام للقول بان كل المشكلات التي يمر بها لبنان هي بسبب هيمنة حزب الله على البلد".
رقم : 963291
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