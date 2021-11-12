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الجمعة 12 تشرين الثاني 2021 ساعة 18:36

اليمن.. وقفات بصنعاء تدعو للنفير لرفد الجبهات وتحرير كافة المحافظات المحتلة

اليمن.. وقفات بصنعاء تدعو للنفير لرفد الجبهات وتحرير كافة المحافظات المحتلة
وأكد المشاركون في الوقفات على استمرار التصدي للعدوان ومرتزقته حتى تحرير كافة الأراضي اليمنية من دنس الاحتلال، لافتين إلى أن مواصلة قوى العدوان التوسع في المحافظات والجزر اليمنية المحتلة وبناء القواعد العسكرية يحتم على أبناء شعبنا وفي مقدمتهم أبطال الجيش واللجان الشعبية اتخاذ موقف حاسم لتحريرها.

وأكدوا أن جرائم وحصار العدوان الأمريكي السعودي لن تثني الشعب اليمني عن الصمود في مواجهة العدوان وتقديم المزيد من التضحيات حتى تحقيق النصر المؤزر.

وبارك أبناء محافظة صنعاء الانتصارات والبطولات التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية بفضل الله في مختلف الجبهات خاصة جبهة مأرب، وكذا العمليات النوعية للقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في العمق السعودي.

ودعت الوقفات في بيانات صادرة عنها إلى مواصلة رفد جبهات القتال بكل مايلزم من عتاد ورجال، لافتة إلى أهمية استشعار الجميع للمسؤولية من خلال التحرك الفاعل في كل مايسهم بمواجهة العدوان للمشاركة في تحقيق النصر المؤزر.
رقم : 963309
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