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الجمعة 12 تشرين الثاني 2021 ساعة 18:48

أبرز التطورات على الساحة السورية 12-11-2021

أبرز التطورات على الساحة السورية 12-11-2021
وكشفت مصادر محلية أن “خمس آليات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي حاولت دخول مدينة القامشلي عبر دوار الوفاء فاعترضها عناصر الجيش السوري عند حاجز رشو الواقع جنوب غرب المدينة وأجبروها على التراجع والعودة من حيث أتت”.

وتصدى أهالي قرى وبلدات بريف الحسكة بمؤازرة من الجيش السوري للعديد من أرتال الجيش الأمريكي أثناء محاولته التحرك في المنطقة بالقرب من المناطق التي يسيطر عليها، وأجبروه على المغادرة والعودة بعد رشقها بالحجارة.

وفي سياق متصل فقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد بإدلب السورية نفذت 9 اعتداءات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكر اللواء البحري فاديم كوليت نائب مدير مركز التنسيق الروسي في حميميم في بيان أنه تم تسجيل 9 عمليات إطلاق نار من مواقع تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي في منطقة إدلب لخفض التصعيد خلال الـ 24 ساعة الماضية من بينها 5 في محافظة حلب و4 في محافظة إدلب.

ويواصل إرهابيو النصرة المنتشرون في إدلب اعتداءاتهم بالقذائف الصاروخية على القرى والبلدات الآمنة حيث أطلقوا نهاية الشهر الماضي قذيفة سقطت وسط بلدة جورين بمنطقة الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي ما أدى إلى وقوع أضرار في أحد المنازل والممتلكات العامة والخاصة.

وسياسياً فقد التقى وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون في مسقط.

وذكرت مصادر عمانية رسمية أنه جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول الجهود المبذولة للتوصل إلى حل توافقي لأزمة السورية وبما يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري.

وحضر اللقاء خالد بن هاشل المصلحي رئيس دائرة مكتب الوزير، والوزير المفوض محمود بن خميس الهنائي المكلف بتسيير أعمال دائرة المشرق العربي، وساشا بيبيجنر المساعدة الخاصة للمبعوث الأممي لسوريا.

يذكر أن سلطنة عمان تحتفظ بعلاقات صداقة مع الجمهورية العربية السورية، حيث وقفت طوال سنوات الأزمة الى جانب سوريا حكومة وشعبا.
رقم : 963319
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