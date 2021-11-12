ردود الفعل الدولية حول تشكيل مجلس سيادة جديد في السودان

في هذا الصدد دعت دول الترويكا وهي الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج والاتحاد الأوروبي وسويسرا، إلى عودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والحكومة الانتقالية المدنية للسلطة.



ومن جهتها الامم المتحدة فقد اكدت ان خطوات البرهان في التعيين أحادي الجانب لمجلس السيادة الجديد يزيد صعوبة العودة إلى النظام الدستوري في السودان.



وحثت الجيش على اتخاذ إجراءات لبناء الثقة، تشمل استعادة حمدوك حريته الذي لا يزال قيد الاقامة الجبرية منذ الاطاحة به في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، وطالبت ايضا بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإعادة خدمة الإنترنت.



وتشارك الامم المتحدة في جهود وساطة تهدف لتأمين إطلاق سراح المحتجزين في البلاد والتوصل إلى أسلوب تفاوضي للخروج من الأزمة عبر العودة إلى تقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين. لكن هذه الجهود تعثرت في الايام الاخيرة.



بدوره فقد تجاهل البرهان هذه الضغوطات وسمح لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، بتأدية القسم نائبا له في مجلس السيادة.



وفي سياق متصل فقد رفض الشارع السوداني قرارات البرهان بدأ أول تحرك احتجاجي ضدها، حيث خرجت تظاهرة من مسجد ود نوباي في أم درمان معقل حزب الأمة رفضا للقرارات الأخيرة، وتمسكا بالدولة المدنية.



وذلك بالتزامن مع مواصلة قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي حشد أنصارها لمظاهرات بهدف إسقاط المجلس السيادي الجديد.



وطالبتهم ايضا بالاستمرار في العصيان المدني. واكدت القوى ان مجلس السيادة المعلن لا يمثلهم وهو مجلس انقلابي مختلط، وشددت على مقاومة ما وصفته بالنظام الانقلابي حتى إسقاطه.



وف هذا الصدد فقد أعلن مكتب "جيش تحرير السودان" بمدينة جوبا اليوم الجمعة، دعمه للتحركات المناهضة لاستيلاء الجيش على السلطة ومساندته للمليونية التي دعا إليها تجمع المهنيين السودانيين غدا السبت.



وقال مكتب "حركة جيش تحرير السودان" في بيان، إنه "يثمن عاليا نضالات الشعب السوداني لا سيما الكنداكات والشفاتة والجيل الراكب راسو، الذين أشعلوا الثورات التراكمية منذ إكتوبر 1964 وأبريل 1985، وإنتفاضة سبتمبر 2013 إلي ثورة ديسمبر المجيدة 2018 التي إختطفها القوي الصفوية التي تحالفت مع جنرالات اللجنة الأمنية للبشير وحرفوا الثورة عن مسارها وأهدافها وأدخلوا السودان في نفق مظلم، وعطلوا عجلة التغيير الذي يقود إلي التغيير الشامل وتصفية النظام البائد ومؤسساته".



واتهم المكتب الجيش السوداني بـ"بخيانة شركاؤهم في الحرية والتغيير" والاستيلاء على السلطة في 25 أكتوبر.



وأعر عن إدانته "لجرائم قتل المتظاهرين والمحتجين السلميين وحملات الإعتقالات والملاحقات والإختفاء القسري للناشطين، ومصادرة الحريات وقطع شبكات الإتصال والانترنت بالسودان"، كما طالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين فورا وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك.



ودعا تجمع المهنيين السودانيين، في وقت سابق المواطنين للمشاركة في مليونية يوم السبت المقبل لمواجهة ما أسماه "الانقلاب العسكري".