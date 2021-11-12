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الجمعة 12 تشرين الثاني 2021 ساعة 22:02

أبرز التطورات على الساحة اليمنية 12-11-2021

أبرز التطورات على الساحة اليمنية 12-11-2021
وأضافت المصادر أنّ الانسحابات شملت مناطق واسعة في مديريتي بيت الفَقيه والتُحَيْتا عند الريف الجنوبي لمحافظة الحُديدة.

وقدّرت المصادر المساحة التي انسحبت منها قوات تحالف العدوان بعشرات الكيلو مترات باتجاه مديرية الخَوْخَة في الأطراف الجنوبية الريفية للحُديدة وباتجاه مديرية المخا غربي محافظة تعز المحاذية.

يُشار إلى أنّ مديرية الخَوْخَة تُعدّ آخر مديرية في الناحية الجنوبية لمحافظة الحُديدة وتحاذي مباشرة مديرية المخا غربي محافظة تعز.

وكانت القوات المسلّحة اليمنية تمكّنت من تحرير مركز مديرية الجوبة في محافظة مأرب، قبل أيام، بينما أعلن مشايخ المديرية وأعيانها ووجهاؤها وقوفهم إلى جانب عناصر الجيش اليمني واللجان الشعبية، حتى تحرير كل مناطق محافظة مأرب.

إلى ذلك، استشهد 4 يمنيين بينهم 3 أطفال وأصيب اثنان في حصيلة غير نهائية لغارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي على على مدينة التحيتا في محافظة الحديدة.

وكان أصيب مواطن يمني بجراح الأربعاء الماضي، جرّاء تعرضه لنيران مرتزقة العدوان في الحديدة.

وبدون طلقة رصاصة واحدة تسلم الجيش واللجان الشعبية عدد كبيرا من الجبهات في محافظة الحديدة بالساحل الغربي،بعد انسحاب مرتزقة العدوان منها بكامل عدتهم وعتادهم العسكري، الخفيف منه والمتوسط والثقيل وليبقى اثر الدمار شاهداً على حجم الاجرام الذي مارسه الغزاة والمرتزقة بحق المدنيين وممتلكاتهم.

الانسحاب الذي تم منذ اليوم الماضي من كيلوا 16 ومدينة الصالح والمنظر والدريهمي وصولاً للخوخه حتى المخا، جاءا تنفيذاً لاتفاق السويد الانساني والذي يقضي بانسحاب المرتزقة اسوة باعادة الانتشار الذي تقدمت به قوات الجيش واللجان الشعبية في وقت سابق، بينما قائد قاعدة العند، اكد ان الانسحاب جاء بالتنسيق مع الامارات لحماية المناطق الجنوبية .

اياً كانت الاسباب والدوافع خيانة المرتزق طارق عفاش لقيادات وافراد العمالقة في الساحل الغربي او غيرها، خلق ارتياحاً شعبياً كبيراً بعد فك الطريق الرئيسي كيلو 16 الرابط بين محافظة الحديدة والعاصمة صنعاء امام المسافرين من والى المحافظة .
رقم : 963342
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