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الجمعة 12 تشرين الثاني 2021 ساعة 23:00
الاحتجاجات تغلق جسراً حيوياً وسط بغداد
وقال المصدر، إن "جسر الجمهورية أغلق أمام حركة العجلات"، وذلك على خلفية الاحتجاجات الرافضة لنتائج الانتخابات.
وأشار إلى "حدوث زحامات مرورية ضمن جسر السنك ومنطقة الصالحية".
مصدر :
وكالات
رقم :
963352
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