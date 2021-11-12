الاحتجاجات تغلق جسراً حيوياً وسط بغداد

اسلام تايمز (العراق) - أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الجمعة، بإغلاق جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد، فيما أشار إلى ازدحامات مرورية ضمن جسر السنك ومنطقة الصالحية.