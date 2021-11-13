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السبت 13 تشرين الثاني 2021 ساعة 09:09

لافروف: سندعو إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي ورفع العقوبات عن طهران

لافروف: سندعو إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي ورفع العقوبات عن طهران
وأشار لافروف إلى أن العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني تم بحثها خلال الاجتماع الوزاري لروسيا وفرنسا بصيغة "2+2" في باريس، اليوم الجمعة.

وقال: "هنا توجد لدينا آفاق لتعامل بناء أكثر، حيث من المقرر أن تستأنف يوم 29 نوفمبر المفاوضات بين أطراف خطة الأعمال المشتركة الشاملة لتسوية القضية حول البرنامج النووي الإيراني".

وأكد: "سندعو إلى استئناف تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في عام 2015 في إطار هذه الوثيقة بشكل كامل. وبالطبع يشمل ذلك عودة الولايات المتحدة لتنفيذ التزاماتها، بما فيها رفع جميع العقوبات التي فرضتها في ما يتعلق بالملف النووي".

يذكر أن إيران وأطراف الاتفاق بشأن برنامجها النووي اتفقت على عقد جولة جديدة من المفاوضات حول العودة إلى الاتفاق النووي، في فيينا يوم 29 نوفمبر الجاري، وذلك بعد عدة جولات مماثلة من المفاوضات.
مصدر : وكالات
رقم : 963380
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