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السبت 13 تشرين الثاني 2021 ساعة 10:03

العاروري: الضفة على موعد مع نهضة جديدة وانتفاضة ضد الاحتلال

العاروري: الضفة على موعد مع نهضة جديدة وانتفاضة ضد الاحتلال
وشدد العاروري على أن الجماهير الحاشدة التي شاركت في تشييع جثمان القائد الوطني وصفي قبها في جنين، أكدت التفافها حول المقاومة.

واستذكر جوانب من المحطات الجهادية والوطنية للقيادي قبها، مؤكدا أنه نذر حياته في سبيل الله وقضيته وأمته وشعبه.

ووصف قبها بأنه قامة وطنية كبيرة، وكان صاحب همة وعزيمة.

وتابع أنه لم يغب عن أي واجب وطني أو شرعي مهما كانت الظروف، لافتا إلى أنه نشأ في الحركة الإسلامية وبقي فيها حتى لقي الله.

وقدم نائب رئيس المكتب السياسي لحماس التعازي لشعبنا في وفاة وزير الأسرى السابق، مؤكدا أنه سيبقى مفخرة لشعبنا ولأمتنا، ومعلمًا من معالم عائلته تعتز وتفتخر به.

وشدد العاروري على أنه لا بديل عن الوحدة الوطنية، مؤكدا أن حماس لم تتخلف عن أي طلب لتحقيقها.

وأضاف أن "من يعيق الوحدة أو يعطلها هو من يمنع الانتصار عن شعبنا".

وظهر الجمعة، شيعت جماهير كبيرة من الفلسطينيين يتقدمهم قيادات ونواب ومقاومون من كتائب القسام وسرايا القدس، جثمان الفقيد قبها في جنين، الذي توفي أمس متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.
مصدر : وكالات
رقم : 963388
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