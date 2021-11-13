سوريا تسجل 160 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 5 حالات

وأوضحت الوزارة في بيان مساء الجمعة أن عدد الاصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 45980 شفيت منها 27488 حالات وتوفيت 2655 حالة.



وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا في الثاني والعشرين من آذار من العام الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.



هذا وأعلن وزير الصناعة السوري زياد الصباغ امس أنه ستجرى خلال اليومين القادمين مباحثات سورية- روسية بشأن توطين صناعة اللقاحات الروسية في سوريا، مضيفا أنه سيتم تشيكل لجنة مشتركة لاستكمال الإجراءات الفنية لتوطين هذه الصناعة باعتبار اللقاح الروسي أثبت فعاليته من خلال استخدامه في سوريا.



وتجاوزت الإصابات في العالم 251 مليون حالة وأكثر من 5 ملايين حالة وفاة منذ انتشار الجائحة.