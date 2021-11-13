الصفحة الرئيسية
0
السبت 13 تشرين الثاني 2021 ساعة 10:11

سوريا تسجل 160 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 5 حالات

سوريا تسجل 160 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 5 حالات
وأوضحت الوزارة في بيان مساء الجمعة أن عدد الاصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 45980 شفيت منها 27488 حالات وتوفيت 2655 حالة.

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا في الثاني والعشرين من آذار من العام الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

هذا وأعلن وزير الصناعة السوري زياد الصباغ امس أنه ستجرى خلال اليومين القادمين مباحثات سورية- روسية بشأن توطين صناعة اللقاحات الروسية في سوريا، مضيفا أنه سيتم تشيكل لجنة مشتركة لاستكمال الإجراءات الفنية لتوطين هذه الصناعة باعتبار اللقاح الروسي أثبت فعاليته من خلال استخدامه في سوريا.

وتجاوزت الإصابات في العالم 251 مليون حالة وأكثر من 5 ملايين حالة وفاة منذ انتشار الجائحة.
مصدر : وكالات
رقم : 963389
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
لماذا تسعى الولايات المتحدة لإعادة فتح قنصلية لها في فلسطين؟
لماذا تسعى الولايات المتحدة لإعادة فتح قنصلية لها في فلسطين؟
رسالة أمريكية مهمة لإنهاء حرب تحالف العدوان السعودي على اليمن
رسالة أمريكية مهمة لإنهاء حرب تحالف العدوان السعودي على اليمن
13 تشرين الثاني 2021
المحاكم السرية في السعودية.. سلاح السجان في وجه معتقلي الرأي!
المحاكم السرية في السعودية.. سلاح السجان في وجه معتقلي الرأي!
13 تشرين الثاني 2021
مفاوضات فيينا المرتقبة.. إيران لن تبقى حبيسة الطريق المسدود
مفاوضات فيينا المرتقبة.. إيران لن تبقى حبيسة الطريق المسدود
13 تشرين الثاني 2021
صفعة أمّميّة لتل أبيب.. ما علاقة منظمات المجتمع المدنيّ؟
صفعة أمّميّة لتل أبيب.. ما علاقة منظمات المجتمع المدنيّ؟
12 تشرين الثاني 2021
السيد نصرالله يرسم خرائط الصراع التي تحيط بلبنان
السيد نصرالله يرسم خرائط الصراع التي تحيط بلبنان
12 تشرين الثاني 2021
باقري: لن نفاوض أحدا حول ترسانتنا الدفاعية
باقري: لن نفاوض أحدا حول ترسانتنا الدفاعية
12 تشرين الثاني 2021
السيد نصر الله:
السيد نصر الله: 'إسرائيل' تعيش القلق الوجودي وتحاول التنفس من خلال مسار التطبيع
11 تشرين الثاني 2021
العالم يندد واليمن يؤدب
العالم يندد واليمن يؤدب
11 تشرين الثاني 2021
تجارة الموت المربحة، الكيان الصهيوني يحول الدماء إلى أموال
تجارة الموت المربحة، الكيان الصهيوني يحول الدماء إلى أموال
11 تشرين الثاني 2021
زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى دمشق ولقائه بالأسد.. ما هي الأسباب والنتائج المرتقبة؟
زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى دمشق ولقائه بالأسد.. ما هي الأسباب والنتائج المرتقبة؟
11 تشرين الثاني 2021
إلغاء اسرائيل اتفاقية النفط مع الامارات...الدوافع والأسباب
إلغاء اسرائيل اتفاقية النفط مع الامارات...الدوافع والأسباب
11 تشرين الثاني 2021
قاآني ينزع فتيل الأزمة السياسية في العراق
قاآني ينزع فتيل الأزمة السياسية في العراق
زهراء احمد - خاص اسلام تايمز
11 تشرين الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى دمشق ولقائه بالأسد.. ما هي الأسباب والنتائج المرتقبة؟
قاآني ينزع فتيل الأزمة السياسية في العراق
ورقة السعودية الأخيرة ضد المقاومة اللبنانية.. الهدف هو الإطاحة بحكومة ميقاتي
مقاتلو أنصار الله اليمنيون يخطون خطوات مهمة لمحاصرة مرتزقة الرياض في مأرب