حكومة هادي: الإنسحابات من الحديدة تجري من دون أيّ تنسيق!

وقالت حكومة هادي ،فجر اليوم السبت، إن "انسحابات قوات التحالف السعودي من الحديدة وجنوب المحافظة تجري من دون معرفة الفريق الحكومي، ومن دون أيّ تنسيق"، حسب قولها.



كما قالت البعثة الأمميّة لدعم اتفاق الحديدة أمس الجمعة، أيضاً، إنه لم يكن لديها أيّ علم مسبّق بانسحاب قوات التحالف، وإنها تقوم بالتنسيق مع جميع الأطراف للتوصّل إلى الحقائق.



وأمس الجمعة، أكّدت مصادر يمنية ميدانية، أنّ هناك انسحابات متواصلة لقوات "التحالف السعودي" من المناطق الجنوبية والشرقية لمحافظة الحُديدة.



وقدّرت المصادر بعشرات الكيلومترات المساحة التي انسحبت منها قوات التحالف في اتجاه مديرية الخَوْخَة في الأطراف الجنوبية الريفية للحُدَيدة، وفي اتجاه مديرية المخا غرب محافظة تعز المحاذية.



كذلك أفادت مصادر ميدانية بأنّ قوات "التحالف السعودي" انسحبت كلياً من عشرات المواقع جنوبي وشرقي مدينة الحُديدة، غرب اليمن.



وكانت القوات المسلّحة اليمنية تمكّنت من تحرير مركز مديرية الجوبة في محافظة مأرب، قبل أيام، بينما أعلن مشايخ المديرية وأعيانها ووجهاؤها وقوفهم إلى جانب عناصر الجيش واللجان الشعبية، حتى تحرير كل مناطق محافظة مأرب.