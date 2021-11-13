غارات تركية تستهدف مواقع لحزب العمال الكردستاني شمال العراق

وقال الشهود إن "قصفاً جوياً تركيا طال جبل متين مستهدفاً معاقل حزب العمال الكردستاني (PKK)، وذلك في محيط قرية سركلي بقضاء العمادية شمالي دهوك".



وأوضحوا أن "محيط تلك القرية تعرضت للقصف الجوي التركي لمرتين متتاليتين بعد ظهر اليوم السبت".



وأطلقت تركيا في 23 أبريل/نيسان الماضي وبشكل متزامن عمليتي "مخلب البرق" و"مخلب الصاعقة" ضد "حزب العمال الكردستاني" في مناطق متينا وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.



ونفذت القوات التركية في السنوات الماضية عمليات مكثفة ضد المسلحين الاكراد، في العراق وسوريا، قائلة إن ذلك يأتي ردا على هجمات نفذها أو خطط لشنها عناصر "حزب العمال الكردستاني"، الذي تحاربه تركيا على مدار 37 عاما داخل البلاد وخارجها.