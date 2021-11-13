الرئيس الايراني يؤكد دعم المنتجين المحليين للقاحات كورونا

واعتبر آية الله رئيسي في اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، اليوم السبت، انتاج لقاح كورونا من قبل الشركات المحلية امرا قيّما للغاية، مشيرا الى ان اولوية الحكومة هي دعم هذه الشركات، وبالتالي، فإن الشراء المسبق لمنتجاتها من اللقاحات يزيد من أملها في استمرار وتوسيع أنشطتها.



واشاد رئيس الجمهورية بجهود الكوادر الطبية والصحية في مكافحة كورونا في البلاد، واكد على ضرورة عدم التهاون في الالتزام بالتوصيات الصحية المقررة للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا، معربا عن امله في التمكن من القضاء على جائحة كورونا والحفاظ على صحة المواطنين بتحقيق معدل التطعيم بنسبة أكثر من 80 بالمائة.



وأكد على ضرورة استمرار الرقابة الصحية على حركة النقل عبر الحدود البرية والبحرية والجوية للبلاد، مضيفا: بالنظر إلى أن بعض دول الجوار تشهد موجة جديدة من كورونا، فمن الضروري منع دخول الافراد الوافدين الذين لا يمتلكون شهادة اختبار سلبية لفحص الاصابة بفيروس كورونا.