انخفاض كبير في إصابات ووفيات كورونا في العراق

وقالت الوزارة في بيان ، إن "كوادرها سجلت 591 حالة إصابة جديدة، مقابل تماثل 1375 حالة للشفاء، و 12 حالة وفاة بالفيروس".



وأشارت إلى "تلقي 22023 شخصاً للقاح كورونا خلال يوم واحد".