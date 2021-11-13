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السبت 13 تشرين الثاني 2021 ساعة 17:06
انخفاض كبير في إصابات ووفيات كورونا في العراق
وقالت الوزارة في بيان ، إن "كوادرها سجلت 591 حالة إصابة جديدة، مقابل تماثل 1375 حالة للشفاء، و 12 حالة وفاة بالفيروس".
وأشارت إلى "تلقي 22023 شخصاً للقاح كورونا خلال يوم واحد".
مصدر :
وكالات
رقم :
963454
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