اليمن.. وانتصارات جديدة في مأرب وشبوة

وسيطرت القوات اليمنية على جميع المواقع والمناطق التي كانت تسيطر عليها الميليشيات المرتبطة بالامارات في هذه المحافظة.



واصبحت مناطق الدريهمي والجاح والتحيتا والجراحي والخوخة وعشرات القرى الاخرى محررة بالكامل في مساحة تقدر باكثر من ثلاثة مئة كيلومتر ممتدة من اطراف مدينة الحديدة حتى اطراف مدينة المخا الواقعة في محافظة تعز والتي لازالت تحت سيطرت مرتزقة العدوان.



ولاقى ذلك الانتصار الكبير ترحيب السكان في المنطقة وذلك لعودة القوات اليمنية الى هذه المناطق وتم فتح الطرق والشوارع واهمها طريق الحديدة - صنعا الذي ظل مغلقا لسنوات.



وكانت لقوات المرتزقة ردود افعال حيال ذلك التحول الكبير في مسار المعارك فقد اعترفت قوى المرتزقة المرتبطة بالامارات بالهزيمة في الحديدة وقالت في بيان ان قواتها عجزت خلال ثلاث اعوام عن تحقيق تقدم نحو مدينة الحديدة بسبب ما أسمته خيانة حكومة هادي جراء تقييدها باتفاق السويد مضيفة أن قواتها كانت في حالة حصار وفي حرب استنزافية بدون هدف وأوضح وأنها قررت الانسحاب الآن ضمن خطة انتشار جديدة للدفاع عن مناطق اخرى ومشاركة القتال مع قوات حكومة هادي في جبهات متعددة خاصة في مارب وشبوة حسب تعبيرها.



من جهتها حكومة هادي شككت في عملية الانسحاب او ما سمى باعادة التموضع وقالت في بيان ان قوات المرتزقة في الساحل لم تستشرها وانها لم تكن على علم بالاحداث التي حصلت في الحديدة واكدت بعثة الامم المتحدة في الحديدة ايضا تراجع المرتزقة وقالت انه لم يتم ابلاغها مسبقا بالانسحاب وانها تراقب الوضع عن كثب.



وفي السياق فقد أكد نائب وزير الخارجية اليمني في حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء "حسين العزي"، أن تحرير محافظة مأرب سيعزّز فرص السلام الاستراتيجي الدائم في اليمن ودول الجوار.



واعتبر حسين العزي، أن النفخ في المخاوف وربطها بتحرير مأرب عمل مشبوه، مؤكدا أن صنعاء ليست مصدر قلق وتهديد لأحد.



وقال العزي في سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر"، إن "تحرير مأرب سيعزّز فرص استعادة السلام، وفي المنظور الاستراتيجي للسلام الدائم والشامل، سيكون أيضاً مفيداً جداً لأمن اليمن والجوار معاً، باعتبار أن مأرب لن تبقى منطلقاً لتهديدات القاعدة في المستقبل".



وأكد نائب وزير الخارجية أن "النفخ في المخاوف وربطها بتحرير مأرب عمل مشبوه، الهدف منه إطالة الحرب وينبغي أن لا يتأثر به أحد"، قائلاً إن على التحالف إدراك حالة التوثب المرتفعة لدى صنعاء وخطورة جرّها إلى خيارات يحسب لها ابتعادها عنها إلى حدّ الآن.



ورأى العزي أن "لمصلحة السلام من المهم لقيادة التحالف والمجتمع الدولي إدراك ما لدى صنعاء من رغبة حقيقية في السلام"، مشيراً إلى أن صنعاء، وبصريح العبارة، لا تريد الشر لأحد، وترغب في أن تكون صديقاً لا عدواً ومصدر أمن وسلام.



ولفت ‏إلى أن صنعاء ليست مصدر قلق وتهديد لأحد، وبالأخص جارها الأقرب، لولا أنها مع الأسف وجدت نفسها محاطة بالنار ، موضحاً أن صنعاء وجدت نفسها مطوّقة بالعداء والاعتداء والمواقف الظالمة التي لاترى أنها اقترفت ما يجعلها مستحقة لكل ذلك.



وأضاف العزي أن"من واجبنا وكل الخيّرين والعقلاء في الجوار ‏وفي المجتمع الدولي الحذر من أي أفكار مرتجلة ومقترحات شريرة قد تزيد الطين بلة"، مضيفاً أنه يجب "على الجميع التعاون ومساعدة صنعاء لاستعادة ثقتها بالجميع من خلال معالجات صادقة وعملية وليس عيباً أبداً ولا نقصاً المبادرة إلى مداراتها وتضميد جراحها، وإنما هنا وهنا فقط تكمن معاني الشجاعة وشيم الكبار".



