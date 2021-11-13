الصحة الايرانية: أكثر من 4 آلاف إصابة و 124 وفاة جديدة بكورونا

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية ظهر اليوم السبت تم تسجيل 4 آلاف و 306 إصابات جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 31 ألفا و 575 إصابة مؤكدة.



وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 784 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.



واضافت: ان 3533 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.



ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و 683 ألفا و 458 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.



واشار التقرير الى تسجيل 124 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 128 الفا و 42 حالة وفاة.



وتلقى حتى الآن 55 مليونا و 576 ألفا و 533 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 42 مليونا و 183 ألفا و 468 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 421 ألفا و 399 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 98 مليونا و 181 ألفا و 400 جرعة.



واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 36 مليونا و 932 ألفا و 280 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.



واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 26 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 87 مدينة والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 222 مدينة، والحالة الزرقاء (قليلة الخطورة) في 113 مدينة