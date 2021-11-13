الصفحة الرئيسية
0
السبت 13 تشرين الثاني 2021 ساعة 17:42

حركة أمريكية نشطة الى الامارات وأخرى اسرائيلية!

حركة أمريكية نشطة الى الامارات وأخرى اسرائيلية!
وأفادت وكالة الأنبار الإماراتية "وام" بأن "الجانبين ناقشا خلال اللقاء علاقات التعاون الاستراتيجي والتنسيق المشترك بين الإمارات والولايات المتحدة والسبل الكفيلة بتعزيزها على مختلف المستويات، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين".

وبحسب "وام"، استعرض بن زايد وماكجيرك مجمل القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، خاصة التطورات في منطقة الشرق الأوسط.

وضم الوفد المرافق للمسؤول الأمريكي، روبرت مالي، المبعوث الخاص إلى إيران، وستيفاني هاليت، مديرة مجلس الأمن القومي لشوؤن الخليج، وغاريت بلانك، كبير المستشارين، وشون ميرفي، القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى الإمارات.

ومن الجانب الإماراتي، حضر اللقاء طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، وحمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومحمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، ويوسف مانع العتيبة، سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد استقبل في وقت سابق وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيناتور بنجامين كاردن، عضو مجلس الشيوخ.

وتجري الامارات والبحرين مع الكيان الاسرائيلي وبقيادة امريكا مناورات في البحر الاحمر وهو ما يهدد أمن دول المنطقة ويوسع من نفوذ الكيان الاسرائيلي وأجهزة استخباراته في المنطقة، حيث اشارت وكالة الاناضول الاربعاء الماضي الى هبوط طائرة اسرائيلية تحمل على متنها مسؤولين صهاينة من جهاز المخابرات الموساد وجيش الاحتلال الاسرائيلي.
مصدر : وكالات
رقم : 963461
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس الايراني يؤكد دعم المنتجين المحليين للقاحات كورونا
الرئيس الايراني يؤكد دعم المنتجين المحليين للقاحات كورونا
لماذا تسعى الولايات المتحدة لإعادة فتح قنصلية لها في فلسطين؟
لماذا تسعى الولايات المتحدة لإعادة فتح قنصلية لها في فلسطين؟
13 تشرين الثاني 2021
رسالة أمريكية مهمة لإنهاء حرب تحالف العدوان السعودي على اليمن
رسالة أمريكية مهمة لإنهاء حرب تحالف العدوان السعودي على اليمن
13 تشرين الثاني 2021
المحاكم السرية في السعودية.. سلاح السجان في وجه معتقلي الرأي!
المحاكم السرية في السعودية.. سلاح السجان في وجه معتقلي الرأي!
13 تشرين الثاني 2021
مفاوضات فيينا المرتقبة.. إيران لن تبقى حبيسة الطريق المسدود
مفاوضات فيينا المرتقبة.. إيران لن تبقى حبيسة الطريق المسدود
13 تشرين الثاني 2021
صفعة أمّميّة لتل أبيب.. ما علاقة منظمات المجتمع المدنيّ؟
صفعة أمّميّة لتل أبيب.. ما علاقة منظمات المجتمع المدنيّ؟
12 تشرين الثاني 2021
السيد نصرالله يرسم خرائط الصراع التي تحيط بلبنان
السيد نصرالله يرسم خرائط الصراع التي تحيط بلبنان
12 تشرين الثاني 2021
باقري: لن نفاوض أحدا حول ترسانتنا الدفاعية
باقري: لن نفاوض أحدا حول ترسانتنا الدفاعية
12 تشرين الثاني 2021
السيد نصر الله:
السيد نصر الله: 'إسرائيل' تعيش القلق الوجودي وتحاول التنفس من خلال مسار التطبيع
11 تشرين الثاني 2021
العالم يندد واليمن يؤدب
العالم يندد واليمن يؤدب
11 تشرين الثاني 2021
تجارة الموت المربحة، الكيان الصهيوني يحول الدماء إلى أموال
تجارة الموت المربحة، الكيان الصهيوني يحول الدماء إلى أموال
11 تشرين الثاني 2021
زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى دمشق ولقائه بالأسد.. ما هي الأسباب والنتائج المرتقبة؟
زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى دمشق ولقائه بالأسد.. ما هي الأسباب والنتائج المرتقبة؟
11 تشرين الثاني 2021
إلغاء اسرائيل اتفاقية النفط مع الامارات...الدوافع والأسباب
إلغاء اسرائيل اتفاقية النفط مع الامارات...الدوافع والأسباب
11 تشرين الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى دمشق ولقائه بالأسد.. ما هي الأسباب والنتائج المرتقبة؟
قاآني ينزع فتيل الأزمة السياسية في العراق
ورقة السعودية الأخيرة ضد المقاومة اللبنانية.. الهدف هو الإطاحة بحكومة ميقاتي
مقاتلو أنصار الله اليمنيون يخطون خطوات مهمة لمحاصرة مرتزقة الرياض في مأرب