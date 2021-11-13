حركة أمريكية نشطة الى الامارات وأخرى اسرائيلية!

وأفادت وكالة الأنبار الإماراتية "وام" بأن "الجانبين ناقشا خلال اللقاء علاقات التعاون الاستراتيجي والتنسيق المشترك بين الإمارات والولايات المتحدة والسبل الكفيلة بتعزيزها على مختلف المستويات، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين".



وبحسب "وام"، استعرض بن زايد وماكجيرك مجمل القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، خاصة التطورات في منطقة الشرق الأوسط.



وضم الوفد المرافق للمسؤول الأمريكي، روبرت مالي، المبعوث الخاص إلى إيران، وستيفاني هاليت، مديرة مجلس الأمن القومي لشوؤن الخليج، وغاريت بلانك، كبير المستشارين، وشون ميرفي، القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى الإمارات.



ومن الجانب الإماراتي، حضر اللقاء طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، وحمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومحمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، ويوسف مانع العتيبة، سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة الأمريكية.



وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد استقبل في وقت سابق وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيناتور بنجامين كاردن، عضو مجلس الشيوخ.



وتجري الامارات والبحرين مع الكيان الاسرائيلي وبقيادة امريكا مناورات في البحر الاحمر وهو ما يهدد أمن دول المنطقة ويوسع من نفوذ الكيان الاسرائيلي وأجهزة استخباراته في المنطقة، حيث اشارت وكالة الاناضول الاربعاء الماضي الى هبوط طائرة اسرائيلية تحمل على متنها مسؤولين صهاينة من جهاز المخابرات الموساد وجيش الاحتلال الاسرائيلي.