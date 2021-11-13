1133اصابة جديدة و6 حالات وفاة بفيروس كورونا في لبنان

وفي تقريرها اليومي حول مستجدات كوفيد 19، لفتت الوزارة إلى أنّه تمّ تسجيل 1117 إصابة بين المقيمين و16 بين الوافدين.



مشيرةً إلى أنّه مّ تسجيل 6 وفيّات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 8577.