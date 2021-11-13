حزب الأمة القومي في السودان يدين استخدام العنف ضد المتظاهرين

وفيما أشار الى مقتل الشهيد عبدالحميد عبدالكريم برصاص قوات الأمن السودانية والترحم على روح الشهيد، أضاف الحزب إن هذا المسلك يؤكد مضي الإنقلابيين في معاداة الشارع وعدم صدقهم في حديثهم عن الحرية والحريات العامة ناهيك عن العودة للشراكة مع المدنيين، محملا الذين يؤيدون الانقلابيين من السياسيين نفس القدر من المسئولية،



وأحيى حزب الأمة القومي السوداني صمود وبسالة جماهير الشعب السوداني في مواجهة ماسماه بالطغيان وناشد كافة المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي والإقليمي التدخل لحماية أرواح المدنيين في السودان.