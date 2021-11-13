السودان.. يوم دامي في الذكرى السنوية للتطبيع

تفصيلا، أصدرت السلطات في ولاية الخرطوم قرارا بإغلاق جميع الجسور المؤدية إلى العاصمة السودانية بدءا من منتصف ليل السبت.



وكانت لجان المقاومة الشعبية بالعاصمة الخرطوم دعت للمشاركة والحشد فيما أسمته "مليونية الغضب"، السبت، رفضا لإطاحة الجيش السوداني بالحكومة الانتقالية وللمطالبة بإبعاد المكون العسكري عن السلطة.



ودعت اللجان إلى "المليونية" تحت شعار "لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية".



وقالت تنسيقيات لجان المقاومة بالخرطوم، وهي اللجان التي تقود التظاهرات في الأحياء، في بيان : "توافقنا على أن يكون، السبت، يوما ثوريا تسير فيه مليونيات الغضب لإسقاط العسكر".



وأهاب البيان بـ"الجميع داخل السودان وخارجه بالمشاركة بالفعالية في المليونية".



بدوره، ناشد تجمع الجيولوجيون السودانيون، أحد مكونات تجمع المهنيين، بالمشاركة في "مليونية 13 نوفمبر"، وفق المصدر ذاته.



وكانت الولايات المتحدة ودول أوروبية قد نددت في بيان مشترك بتشكيل مجلس سيادة انتقالي جديد في السودان، وطالبت بالإعادة الفورية لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى السلطة.



وافادت مصادر أن التظاهرات التي عمت البلاد اليوم السبت من قبل السودانيين ضد الانقلاب العسكري في هذا البلد ، اسفرت حتى الآن عن سقوط 5 شهداء على الأقل.



وبحسب المصادر فإن السوادنيون يخرجون إلى الشوارع بشكل شبه يومي تزامنا مع الذكرى السنوية لتطبيع العلاقات بين العسكر الحاكم و"إسرائيل"، ويقدمون الشهداء والجرحى في الاحتجاجات التي ينظموها ضد الانقلابيين من العسكر المدعومين من شيوخ المنطقة.



ويقول محللون سياسيون أن اللافت في ما يحدث في السودان هذه الأيام هو الدور الجاد لـ"إسرائيل" مع بعض الدول العربية في المنطقة التي تقف وراء هذه الأحداث. طبعا أحد الأسباب الرئيسية لبقاء الانقلابيين من العسكر هو حماية التطبيع مع "إسرائيل" ، على الرغم من المعارضة شبه الكاملة للمسلمين السودانيين، اولئك المسلمون الذين يشكلون 97٪ من سكان البلاد.



بحسب المحللون فإن أهمية السودان لاستكمال سلسلة التطبيع مع "إسرائيل" كانت مهمة بالنسبة لكيان الاحتلال وامريكا الى درجة أن ترامب وفور إعلان العسكر في السودان موقفه من تطبيع العلاقات مع "إسرائيل" اخرج السودان من قائمة الدول الداعمة للارهاب .



السودان غير مستقر هذه الأيام بقدر ما ان إثيوبيا المجاورة له غير مستقرة . إثيوبيا ، التي تعاني من انفصاليي تيغران هذه الأيام ، هي إحدى الحكومات الرئيسية الموالية لـ"إسرائيل". ان يعاني السودان واثيوبيا بشكل متزامن من تحديات هدّامة يجب البحث عن اسبابها في المخططات الاسرائيلية التي تم وضعها للقارة السوداء لاسيما شمال افريقيا .



