قبيسي: ما يتعرض له لبنان من حصار سببه غباء داخلي

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​هاني قبيسي​ خلال لقاء مع مكتب شؤون المرأة في حركة "أمل"، أن "لبنان وللاسف محاصر والكيان الصهيوني يسرح ويمرح في العالم العربي وهناك كثر في لبنان من ساسة واحزاب لا يؤمنون بالمقاومة وهناك من يسهل تطبيق العقوبات في الداخل اللبناني فأي بلد في العالم يتعرض لحصار تجد المعارضة والموالاة تتوحد لمواجهة هذا الحصار الا في لبنان لا يوحدنا شيئ لا قضية وطنية ولا اعتداء صهيوني او غربي لا حصار ولا جوع طال كافة شرائح المجتمع اللبناني".



ولفت إلى أن "المشكلة في لبنان طائفية"، سائلا "الم يحن الوقت ليدعو احد زعماء الطوائف الى اجتماع او طاولة حوار تناقش هذا الحصار الاقتصادي المالي على لبنان حوار يبحث عن واقع اقتصادي يحتاج الى خطة ولا احد يحاسب اصحاب مصارف هربت مئة مليار دولار وتلاعبت بودائع الناس حتى اوصلوا اصحاب هذه الودائع الى استعطاء اموالهم من هذه المصارف". وقال: "هؤلاء شركاء بهذا الحصار وللاسف الساسة والو الامر في البلد لا يدعوا لاجتماع واحد ولا يجري تحقيق واحد لمحاسبة هذه المصارف".



وأشار إلى أن "ما يتعرض له لبنان من حصار سببه غباء داخلي لان ما نتعرض له ليس اجتياح عسكري بل هو اجتياح سياسي اقتصادي لايصال العقوبات لكل بيت وعائلة وفرد في وطننا ولا يحاول احد اقناعنا بأن السبب بهذه الازمة حزب او طائفة فإن من يمارس هذه السياسية هدفه السيطرة على العقول".