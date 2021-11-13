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السبت 13 تشرين الثاني 2021 ساعة 23:00

رئيس أركان الجيش البريطاني: خطر نشوب حرب بين الغرب وروسيا يتصاعد

رئيس أركان الجيش البريطاني: خطر نشوب حرب بين الغرب وروسيا يتصاعد
وأكد المسؤول البريطاني أن الحكام "السلطويين" مستعدون لاستخدام أي وسيلة لديهم لتحقيق أغراضهم.

قال رئيس أركان الجيش البريطاني الجنرال نيكولاس كارتر إن هناك مخاطر، أكبر من أي وقت مضى منذ الحرب الباردة، تنذر بنشوب حرب بين الغرب وروسيا، نظراً لغياب العديد من الأدوات الدبلوماسية التقليدية.

وصرح كارتر لإذاعة تايمز في مقابلة تُذاع غدا الأحد(13 نوفمبر/تشرين الثاني 2021) بأن خطر تصاعد حدة التوتر أصبح أكبر في العصر الجديد "لعالم متعدد الأقطاب"، حيث تتنافس الحكومات لأهداف متباينة ومصالح مختلفة.

وتصاعد التوتر في شرق أوروبا في الأسابيع الماضية بعد اتهام الاتحاد الأوروبي روسيا البيضاء بنقل الآلاف من المهاجرين جوا لخلق أزمة إنسانية على الحدود مع بولندا العضو في الاتحاد، في نزاع يهدد بجر روسيا وحلف شمال الأطلسي إلى مواجهة.

وقال كارتر إن الحكام "السلطويين" مستعدون لاستخدام أي وسيلة لديهم، مثل المهاجرين أو زيادة أسعار الغاز أو القوى التي تعمل بالوكالة أو عمليات التسلل الإلكتروني لتحقيق أغراضهم، وأضاف أن "طبيعة الحرب تغيرت".

وتابع أنه في أعقاب العالم ثنائي القطب في حقبة الحرب الباردة وعالم الهيمنة الأمريكية أحادي القطب، يواجه الدبلوماسيون الآن عالما متعدد الأقطاب وأكثر تعقيدا، مضيفا أن "الأدوات والآليات الدبلوماسية التقليدية" خلال حقبة الحرب الباردة لم تعد متاحة.

واستكمل "بدون هذه الأدوات والآليات، ثمة خطر أكبر بأن يؤدي هذا التصعيد أو ذاك إلى حسابات خاطئة". وقال "لذلك اعتقد أن هذا هو التحدي الحقيقي الذي علينا مواجهته".

يأتي ذلك في الوقت الذي اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة بدعم استخدام طائرات بدون طيار في منطقة الصراع في أوكرانيا، وقال إن تدريباتها البحرية الجديدة مع حلف شمال الأطلسي (ناتو) في البحر الأسود قد تساهم في زيادة التوترات في المنطقة.

واستخدمت أوكرانيا مؤخراً طائرة مسيرة تركية الصنع للمرة الأولى خلال الصراع القائم منذ سبع سنوات مع الانفصاليين الذين تدعمهم روسيا رداً على "ضربة مميتة"، وفقا لما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء.
وأدت الحرب التي شبت بعدما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم ودعمت الاضطرابات في شرق أوكرانيا إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص.
مصدر : وكالات
رقم : 963508
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