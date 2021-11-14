وأضاف العميد وحيدي في تصريحات صحافية "لا يمكن تصور العالم كم كان سيكون مظلما لو لا وجود الجمهورية الاسلامية، وبأي أمل كان الشعب الفلسطيني سيكافح ويناضل المحتل ويدافع عن حقوقه؟!. لو لم تكن الجمهورية الإسلامية، بأمل مَن كان الشعب اليمني سيقاوم؟!".



وأشار إلى أن "العالَم من دون الجمهورية الإسلامية هو عالم مظلم، والجمهورية الاسلامية هي التي أحيت الناس ومنحتهم الأمل والحركة نحو مستقبل مشرق .. قداسة الجمهورية الاسلامية عابرة للمكان والزمان وحكومة السيد ابراهيم رئيسي، هي رمز محاربة الظلم والاستبداد والاعتماد على القدرات والطاقات الداخلية".