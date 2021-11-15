الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 15 تشرين الثاني 2021 ساعة 08:44

'حماس': نمتلك أوراق قوة لتحقيق صفقة تبادل أسرى مع الاحتللال

جاء ذلك على لسان حسام بدران، عضو المكتب السياسي لـ”حماس”، في لقاء بث عبر فضائية “الأقصى” (تابعة للحركة).

وقال بدران، إن “حماس تمتلك أوراق قوة لتحقيق صفقة تبادل لتحرير الأسرى”.

ولم يدل المتحدث، بتفاصيل حول ما تمتلكه الحركة، لكن حماس أكدت سابقا في أكثر من مرة أنها تحتفظ بأربعة إسرائيليين داخل قطاع غزة، دون الكشف عن مصيرهم أو وضعهم الصحي.

ومن بين الإسرائيليين الأربعة جنديان أُسرا خلال الحرب على غزة صيف 2014، بينما دخل آخران القطاع في ظروف غير واضحة خلال السنوات الماضية.

وأضاف بدران: “قضية الأسرى على رأس أولويات الحركة، وتعمل بكل الوسائل من أجل حريتهم، وستكون دومًا في الميدان للدفاع عنهم”.

ولفت أن “هناك تحركا قانونيا دوليا من حماس إلى جانب العمل السياسي للدفاع عن الأسرى والحفاظ على كرامتهم، ومستعدون لفعل كل ما يلزم لحمايتهم”.

وأردف: “كل تطور في السجون وكل ضغط من الاحتلال على الأسرى يرفع وتيرة الاستعداد لدى شعبنا والمقاومة للدفاع عنهم”.

ويواصل 5 أسرى فلسطينيين الإضراب المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم إدارياً، بحسب نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي).

والأسرى هم: كايد الفسفوس (123 يوما)، علاء الأعرج (99 يوما)، هشام إسماعيل أبو هواش (99 يوما)، عياد الهريمي (53 يوما)، لؤي الأشقر (35 يوما).

والاعتقال الإداري، هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، دون توجيه لائحة اتهام، ويجدد لـ6 شهور قابلة للتمديد.

ووصل عدد المعتقلين الفلسطينيين بسجون إسرائيل حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نحو 4650 ، بينهم 34 أسيرة، و160 قاصرا، ونحو 500 معتقل إداري، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.
مصدر : وكالات
رقم : 963654
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
طالبو اللجوء وسط تجاهل تام من قبل الغرب المدافع عن حقوق الإنسان کذباً
طالبو اللجوء وسط تجاهل تام من قبل الغرب المدافع عن حقوق الإنسان کذباً
تقدم أنصار الله الکبير في الساحل الغربي... سيناريوهات انتصار خالٍ من المتاعب
تقدم أنصار الله الکبير في الساحل الغربي... سيناريوهات انتصار خالٍ من المتاعب
15 تشرين الثاني 2021
إحباط المؤامرة الأمريكية بالدبلوماسية الناجحة للواء قاآني
إحباط المؤامرة الأمريكية بالدبلوماسية الناجحة للواء قاآني
15 تشرين الثاني 2021
اجتماع رئيس المخابرات السعودي بنظيره السوري.. النتائج والأبعاد؟
اجتماع رئيس المخابرات السعودي بنظيره السوري.. النتائج والأبعاد؟
15 تشرين الثاني 2021
الرئيس الايراني يؤكد دعم المنتجين المحليين للقاحات كورونا
الرئيس الايراني يؤكد دعم المنتجين المحليين للقاحات كورونا
13 تشرين الثاني 2021
لماذا تسعى الولايات المتحدة لإعادة فتح قنصلية لها في فلسطين؟
لماذا تسعى الولايات المتحدة لإعادة فتح قنصلية لها في فلسطين؟
13 تشرين الثاني 2021
رسالة أمريكية مهمة لإنهاء حرب تحالف العدوان السعودي على اليمن
رسالة أمريكية مهمة لإنهاء حرب تحالف العدوان السعودي على اليمن
13 تشرين الثاني 2021
المحاكم السرية في السعودية.. سلاح السجان في وجه معتقلي الرأي!
المحاكم السرية في السعودية.. سلاح السجان في وجه معتقلي الرأي!
13 تشرين الثاني 2021
مفاوضات فيينا المرتقبة.. إيران لن تبقى حبيسة الطريق المسدود
مفاوضات فيينا المرتقبة.. إيران لن تبقى حبيسة الطريق المسدود
13 تشرين الثاني 2021
صفعة أمّميّة لتل أبيب.. ما علاقة منظمات المجتمع المدنيّ؟
صفعة أمّميّة لتل أبيب.. ما علاقة منظمات المجتمع المدنيّ؟
12 تشرين الثاني 2021
السيد نصرالله يرسم خرائط الصراع التي تحيط بلبنان
السيد نصرالله يرسم خرائط الصراع التي تحيط بلبنان
12 تشرين الثاني 2021
باقري: لن نفاوض أحدا حول ترسانتنا الدفاعية
باقري: لن نفاوض أحدا حول ترسانتنا الدفاعية
12 تشرين الثاني 2021
السيد نصر الله:
السيد نصر الله: 'إسرائيل' تعيش القلق الوجودي وتحاول التنفس من خلال مسار التطبيع
11 تشرين الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تقدم أنصار الله الکبير في الساحل الغربي... سيناريوهات انتصار خالٍ من المتاعب
إحباط المؤامرة الأمريكية بالدبلوماسية الناجحة للواء قاآني
اجتماع رئيس المخابرات السعودي بنظيره السوري.. النتائج والأبعاد؟
زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى دمشق ولقائه بالأسد.. ما هي الأسباب والنتائج المرتقبة؟