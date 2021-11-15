المبعوث الإيراني الخاص إلى أفغانستان يصل كابول اليوم

وكتبت السفارة الإيرانية على صفحتها على موقع تويتر أن المبعوث الإيراني الخاص إلى أفغانستان سيعقد لقاءات مع سلطات طالبان لمناقشة قضايا شتى من بينها التطورات الإقليمية واللاجئين والمساعدات الإنسانية وتشكيل حكومة شاملة والتجارة.



وأضافت السفارة: إن إرسال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الأفغاني قبل حلول فصل الشتاء يتصدر جدول أعمال المبعوث الإيراني الخاص إلى أفغانستان.



وسبق أن قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في مؤتمره الأسبوعي أمام الصحفيين إن المبعوث الإيراني الخاص إلى أفغانستان سيتجه إلى كابول، والزيارات بين دول الجوار جارية وستستمر.