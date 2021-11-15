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الاثنين 15 تشرين الثاني 2021 ساعة 12:41

الاتحاد الأوروبي يدين العنف ضد المتظاهرين في السودان

الاتحاد الأوروبي يدين العنف ضد المتظاهرين في السودان
وقُتل خمسة متظاهرين يوم السبت خلال احتجاجات شارك فيها عشرات الآلاف ضد الانقلاب العسكري، فيما أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيّل للدموع على محتجّين في الخرطوم، وفق لجنة أطباء السودان المركزية.

ودعا الاتحاد الأوروبي الجيش الذي تولى السلطة في 25 تشرين الأول/ أكتوبر "للعودة إلى مسار الحوار المنصف والمفتوح مع المدنيين، كما فعل في آب/ أغسطس 2019".

وفي بيان للناطق باسم الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، حذّر التكتل من "عواقب جديّة" في ما يتعلق بتواصل الدعم الأوروبي للسودان.

وشدد بيان الاتحاد الأوروبي على "الدعوة لإطلاق سراح جميع المعتقلين بمن فيهم الصحافيون" الذين تم توقيفهم منذ الانقلاب. وقال "سنحاسب السلطات على انتهاكات حقوق الإنسان وغياب الحماية للمدنيين، وهو ما حدث منذ إنهاء عملية الانتقال الديموقراطي".

وقال البيان "نحن نشعر بالقلق العميق أيضا بشأن اعتقال الصحفيين"، مضيفا أن حرية التعبير والوصول إلى المعلومات من حقوق الإنسان العالمية.

وكان يوم السبت من بين أكثر الأيام دموية منذ أطاح قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بالحكومة واعتقل قادتها المدنيين وأعلن حال الطوارئ.، كما قام البرهان بتكشيل مجلس سيادة انتقالي جديد.

ومنذ الانقلاب، توقفت شبكة الإنترنت والعديد من خطوط الهاتف. ودفع انقطاع شبكة الإنترنت بمؤيدي السلطة المدنية إلى التداعي للتظاهر عبر رسائل نصية ورسوم غرافيتي على الجدران.
مصدر : وكالات
رقم : 963693
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