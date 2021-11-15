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الاثنين 15 تشرين الثاني 2021 ساعة 12:45

المبعوث الإيراني الخاص لافغانستان: اميركا تدعم الجماعات التكفيرية في افغانستان

المبعوث الإيراني الخاص لافغانستان: اميركا تدعم الجماعات التكفيرية في افغانستان
ووصل كاظمي قمي إلى العاصمة الافغانية كابول على راس وفد رفيع المستوى صباح اليوم الاثنين و اشار في تصريح للصحفيين إلى الهزيمة الأمريكية في أفغانستان، قائلا: إن بعض الدول تدعم الإرهابيين في أفغانستان لشن حرب بالوكالة في هذا البلد.

واكد على ضرورة التعاون لمكافحة الإرهاب واضاف ان الولايات المتحدة الامريكية، الدولة المعتدية التي أرادت ان تسيطر على أفغانستان على مدى 20 عاما الماضية وتحاول الآن وبعد هزيمتها في افغانستان دعم الجماعات التكفيرية ومنها "داعش".

وبشأن الاعتراف بحكومة طالبان قال المبعوث الإيراني: نحن نحترم إرادة الشعب الأفغاني وموقفنا يتماشى مع مطالبهم، معربا عن أمله في أن يسود الامن والاستقرار في المنطقة بتشكيل حكومة قوية في أفغانستان.

واضاف كاظمي قمي: ان أفغانستان تواجه العقوبات الغربية الظالمة كما هو الحال بالنسبة لايران، لافتا الى ان البلدين سيعززان التعاون من خلال بذل مزيد من الجهود لتأمين الحدود المشتركة.

واكد ان ايران وقفت وستقف دوماً إلى جانب الشعب الأفغاني في جميع المجالات الأمنية والاقتصادية والسياسة.

ومضى يقول ان الهدف من هذه الزيارة هو مناقشة القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية في افغانستان وموضوع اللاجئين مع مسؤولي الحكومة المؤقتة الحالية.

يذكر ان المبعوث الإيراني الخاص بالشأن الأفغاني، حسن كاظمي قمي، شغل في وقت سابق منصب السفير الايراني لدى العراق والقنصل العام في ولاية هرات الافغانية.
رقم : 963695
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