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العالم الإسلامي
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الاثنين 15 تشرين الثاني 2021 ساعة 15:06
المصريون ينادون: إلا رسول الله
وتصدر وسم عاقبوا زكريا بطرس لشتمه رسول الله مواقع التواصل الاجتماعي حيث غرد الرواد والنشطاء معبرين عن سخطهم الشديد على ادعاءات زكريا الكاذبة عن نبي الإسلام محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام.
مصدر :
نقلا عن العالم
رقم :
963722
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