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الاثنين 15 تشرين الثاني 2021 ساعة 15:08

وزير البيئة اللبناني: غالبية الحرائق في لبنان هي نتيجة فعل الانسان

وزير البيئة اللبناني: غالبية الحرائق في لبنان هي نتيجة فعل الانسان
وقال ياسين خلال حديث اذاعي اليوم الاثنين: "يجب ان يكون هناك نظام استجابة للكوارث، وأحاول جاهدا كي أكون بجانب البلديات".

و شدد ياسين على وجوب أن يكون هناك تحقيقات جدية في الحرائق، ومعرفة المسببات من اجل تفاديها. "إننا نعمل بكل جهد ضمن الإمكانيانت الموجودة للتخفيف من حدة هذا الموضوع، ولنحمي الغطاء النباتي والثروة الحرجية".

وأضاف: "أن وصول الآليات إلى المنطقة التي تشتعل فيها الحرائق يتطلب وقتاً، كذلك لنتمكن من أن نفيم غرفة عمليات على الأرض. مؤكداً أن هذا العمل سيتحول للقضاء، وهذا ليس أمر بجديد، بالتالي اليوم هناك دور للبلديات ومأموري الأحراش".

ورأى أنه من المنطق أن يلتئم ​مجلس الوزراء​ اليوم أمام هذه الكارثة، ولكن ما يسمى بالدولة موجودة على الأرض، فالدفاع المدني​ و​القوى الأمنية​ والجيش هم أيضاً الدولة في النهاية، لافتاً إلى أن مؤسسات الدولة ضعيفة، والتنسيق غير موجود، والإدارات منهكة، وهذا الأمر يتطلب جهداً وعملاً مستمرا، كما يتطلب إعادة نظر في القطاع العام من ناحية توزيعه وأعداده.

وبما يتعلق بالصيد، قال ياسين "إنني لم أمنح أو أفتتح ​موسم الصيد​. فالمجلس الأعلى للصيد هو الذي يجتمع ويقترح فتح الموسم او إغلاقه، ولكن هذا المجلس غير مكتمل منذ 3 سنوات، وأنا منذ وصولي إلى الوزارة أرسلت كتب للوزارات لتسمي ممثلين لهذا المجلس، كما أن اكتماله بتطلب اجتماع مجلس الوزراء. بالتالي إلى أن يكتمل يبقى الصيد منذ شباط الماضي غير قانوني".
رقم : 963723
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