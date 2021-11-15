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الاثنين 15 تشرين الثاني 2021 ساعة 15:44

اصابة عدد من الفلسطينيين بجراح جراء اعتداء المستوطنين بنابلس

اصابة عدد من الفلسطينيين بجراح جراء اعتداء المستوطنين بنابلس
وأفادت مصادر محلية بأن ثلاثة مواطنين أصيبوا بعد اعتداء المستوطنين على فعالية نظمها أهالي القرية لزراعة الأشجار في أراضيهم المهددة بالسلب.

وهاجم المستوطنون المواطنين كما أطلقوا النار صوبهم واعتدوا عليهم بالضرب وكسّروا 4 مركبات.

وعرف من المصابين المواطن شادي أبو عمر، والشيخ ناصر حجة إمام مسجد أبو بكر الصديق، ونقلوا إلى مشفى رفيديا لاستكمال العلاج.

وبحسب السكان فإن المستوطنين نفذوا خلال الشهر الفائت أكثر من 10 اعتداءات.

ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة الغربية، ارتكاب الاحتلال (2124) انتهاكا خلال شهر أكتوبر الماضي، أبرزها قتل الفتى الشهيد أمجد أبو سلطان في بيت لحم.

ووفق التقرير، هدم الاحتلال (14) منزلا، فضلا عن عشرات المنازل التي أخطر أهلها بالهدم، وبلغ عدد الممتلكات المدمرة من محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات وغيرها (74) منشأة، وعدد الممتلكات المسلوبة (28) منشأة.

كما أحصى (18) نشاطا استيطانيا تنوعت ما بين سلب وتجريف أراضٍ، وشق طرق والتصديق على بناء وحدات استيطانية، وجرى رصد (103) اعتداءات للمستوطنين.

وتعدُّ مناطق نابلس والقدس وبيت لحم، الأكثر تعرضا للانتهاكات الإسرائيلية بواقع (477، 394، 214) انتهاكا تواليا.
مصدر : وكالات
رقم : 963724
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