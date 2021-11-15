الشرطة البريطانية: انفجار ليفربول 'حادث إرهابي'

وأضافت الشرطة أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة كان يحملها راكب قتل في الانفجار، وذكرت أنها تعتقد أنها تعرف هوية الراكب لكن لا يمكنها الكشف عنها.



وقال روس جاكسون من شرطة مكافحة الإرهاب "على الرغم من أن الدافع وراء هذا الحادث لم يُفهم بعد، وبالنظر لجميع ملابسات الحادث، فقد جرى تصنيف الانفجار على أنه حادث إرهابي. وما زالت شرطة مكافحة الإرهاب مستمرة في التحقيق".



وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة، عبر "تويتر"، إنها اعتقلت 3 رجال يبلغون من العمر 29 و26 و21 عاما في منطقة كيسنغتون بمدينة ليفربول في إطار قانون مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن التحقيق المشترك لا يزال جاريا.



وانفجرت سيارة، أمس الأحد، في مدينة ليفربول في بريطانيا، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر.