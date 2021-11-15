صيد ثمين يقع في قبضة الاستخبارات العراقية

وذكر بيان لوكالة الاستخبارات، انه "استكمالا للعمليات الاستباقية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبعملية أمنية من إلقاء القبض على ما يُسمى شرعي كتيبة الفاروق والذي قام بأعمال إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين".



واوضح، ان "الارهابي، استهدف الصهاريج المحملة بمادة البنزين والكاز على الطريق الرابط بين الحصوة المحمودية وحرق 7 صهاريج، كما قام بنصب ولصق العبوات الناسفة وتفجيرها على المنتسبين في الأجهزة الأمنية والمواطنين مما ادى الى استشهاد أربعة أشخاص، فضلا عن نصب عبوة ناسفة وتفجيرها داخل مركز شرطة القرية العصرية أدى الى انهيار المركز واستشهاد أفراد الشرطة".



واضاف، انه "كان متسنما منصب ما يسمى شرعي لكتيبة الفاروق وكان ينظم ما تسمى التوبة وتقديم المساعدات لجرحى داعش وتقديم الدعم اللوجستي لهم"، مشيرا الى "تدوين أقواله ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقه الإجراءات القانونية أصوليا".