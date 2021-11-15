مسؤول ايراني: لجنة التحقيق في اغتيال القائد سليماني تعقد اجتماعها الاول بالعراق

خلال اجتماع المجلس الأعلى للقضاء اليوم ، اشار امين لجنة حقوق الانسان الى الحكم الذي اصدرته محكمة روتردام في هولندا بسجن احد اعضاء زمرة الاحوازية الارهابية، وقال: كانت هناك أربع تهم في لائحة الاتهام ضد هذا الشخص، وأيدت المحكمة جميع التهم الأربع.



واضاف: بالنظر إلى اعتقال ثلاثة أعضاء من جماعة الأحوازية الإرهابية مؤخرا في الدنمارك، فإن مثل هذا الحكم مهم في غرب أوروبا.



كما اعلن غريب آبادي ان الاجتماع الأول للجنة التحقيق المشتركة في قضية اغتيال الشهيد قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري سيعقد يومي 24 و25 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بالعراق.