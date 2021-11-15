قبلان: نريد دولة ضامنة ولانريد دولة مصرّة على شطب وجودها من حياة ناسها

لفت المفتي اللبناني ​الشيخ أحمد قبلان​، متوجهًا إلى الدولة، إلى أن "الشعب بلا خبز، بلا دواء، بلا عمل، بلا أمل، بلا معاشات تكفي لأيام ، بلا قدرة على العيش، بلا مازوت بلا غاز وسط حرب نقدية احتكارية، تُدار بطريقة "القتل العشوائي"، حيث بات المواطن فريسة ممزّقة بأنياب الأفران والمطاحن والمواد الغذائية وكارتيلات النفط والغاز والدواء والسلع الأساسية، وسط حرب مالية نقدية تجارية تجتاح وتحتكر كل شيء فيما الدولة تعيش بكوكب آخر".



وأكد، خلال استقباله وفودًا شعبية من مختلف المناطق، "أننا نريد دولة ضامنة، لا دولة تعدّ الأموات، وبصراحة تمتزج بالمرارة أقول لا لدويلات النفط والدولار والغاز والأفران والدواء والأسواق المحتكرة والكارتيلات المتعطشة للنهب والسلب، لا نريد دولة تُدار بطريقة "ما حدا بموت"، ولا دولة مصرّة على شطب وجودها من حياة ناسها ومواطنيها، ولا لدولة تتلاعب بسعر الدولار وسط عاصفة أسعار وتهرّب كامل من المسؤولية".



وشدد على أنه "لا لقوى سياسية تتسول لبنانها عبر المال الخارجي القذر، لا لقوى سياسية تعتاش على سوق بيع البلد والناس لجبهات انتخابية مفخخة، لا لقوى سياسيّة همّها الإنتخابات وقلب التوازنات وسط قارب يغرق وشعب تتآكله الأزمات المالية والمعيشية، ونصيحتي لا تنحروا شعبكم بالجوع والتخلي والبيع، ولعبة المورفين خطيرة جداً أمام مجزرة جوع شامل يجتاح الناس".