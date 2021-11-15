أهالي ريف القامشلي يجبرون رتلاً للاحتلال الأمريكي على التراجع

وأفادت سانا نقلا عن مصادر محلية بأن أهالي قرية تل أحمد اعترضوا رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي مؤلفاً من مدرعات وجرافة ورشقوه بالحجارة ومنعوه من المرور عبر الطريق العام بالقرب من القرية وأجبروه على التراجع والعودة من حيث أتى.



ولفتت المصادر الى ان وحدة من الجيش السوري اعترضت رتل الاحتلال واجبرته على التراجع والابتعاد خارج المنطقة.



وتصدى أهالي قرى وبلدات بريف الحسكة بمؤازرة من عناصر الجيش السوري للعديد من أرتال الاحتلال الأمريكي أثناء محاولتها التحرك بالقرب من مناطق انتشارها وأجبروها على المغادرة بعد رشقها بالحجارة وسط هتافات تؤكد رفضهم وجود قوات الاحتلال الأمريكي على الأراضي السورية.