اليمن.. وجريمة جديدة لمرتزقة العدوان السعودي الإماراتي

وكان الجيش اليمني واللجان الشعبية قبل ذلك قد تمكنا من طرد المئات من العناصر الإرهابية التكفيرية من محافظة البيضاء بعد تلقيها ضربات موجعة وتطهير مديريات المحافظة إثر عملية فجر الحرية.



وفي حينها كان التحالف يصر على الكذب بشأن تجنيدهم وتسليحهم وتدريبهم للتكفيريين، واشراكهم في العدوان على الشعب اليمني، إلا أن قام تنظيم القاعدة الارهابي بفضح مشغليه، وذلك عندما بثّ يوم 13 تشرين الثاني / نوفمبر، لقاء مرئيا مع زعيم التنظيم في جزيرة العرب "خالد باطرفي"، الذي اعترف بشن التنظيم الإرهابي حربا ضد قوات أنصارالله، قائلا بالحرف الواحد: "شاركنا في قتال الحوثيين في 11جبهة وقد أعلنا ذلك سابقاً، وان "دورنا في قتال الحوثيين ظاهر ولايمكن أن ينكره أحد".



بعد هذا اللقاء بيوم واحد ارتكب مرتزقة العدوان جريمة بشعة تمثلت في إعدام عشرة أسرى من الجيش اليمني واللجان الشعبية في الساحل الغربي، رميا بالرصاص، ولم يكتف المرتزقة بذلك بل قاموا بالتمثيل بجثث الشهداء، وتصوير جريمتهم المروعة وبثها، الامر الذي اكد عمليا ما اعترف به زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بشأن انخراط التكفيريين الوهابيين، الى جانب باقي المرتزقة، في العدوان الامريكي الاسرائيلي السعودي الاماراتي على الشعب اليمني.



من المؤكد ان هذه الجريمة الفظيعة تكشف همجية المرتزقة والتكفيريين، كما تكشف وبشكل صارخ كذب الامريكيين الفاضح في محاربتهم للارهاب التكفيري، الذي بات اداة تستخدمها امريكا ليس في اليمن وحسب بل في العراق وسوريا ولبنان وافغانستان ومناطق اخرى من العالم، وقبل كل هذا وذاك تكشف الجريمة عن الهزيمة المنكرة لمرتزقة العدوان والمجاميع الارهابية، في اليمن وكذلك مشغليهم، على يد ابطال الجيش اليمني واللجان الشعبية، بعد هروبهم الجبان من الساحل الغربي ووقوع قائد اللواء الخامس عمالقة "أبوهارون اليافعي" ومقاتليه، أسرى في قبضة القوات اليمنية بمديرية التحيتا، جنوبي الحديدة.



ان جريمة اعدام الاسرى على يد مرتزقة السعودية، بتلك الطريقة الوحشية، لا تعكس تفشي وباء الوهابية الدموية في اليمن، بل تكشف ايضا جبن وخسة التكفيريين ومشغليهم، الذين حاولوا من خلال هذه الجريمة التنفيس عن احقادهم، والتغطية على هزيمتهم، ورفع معنوياتهم، وهي معنويات سوف تنهار أكثر حتى تصل للحضيض، في ظل اصرار الجيش اليمني وانصار الله، على تحرير ارض اليمن من المرتزقة والتكفيريين وقطع يد المعتدين.



وفي هذا الصدد كشف رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في اليمن "عبد القادر المرتضى"، هوية الأسرى الذين تم اعدامهم من قبل مرتزقة العدوان خمسة منهم من أبناء محافظة الحديدة وأربعة أسري من أبناء محافظة حجة واسير من محافظة المحويت.



وقال المرتضى: تم التمثيل بالجثث وجرى نشر فيديوهات توثق الجريمة، ولدينا معلومات دقيقة عن المجرمين ومن وجه الأوامر؛ وبعض الأشخاص الذين نفذوا هذه الجريمة ونحن نوثق كل جزئيات الجريمة في ملف خاص بها.



وأوضح المرتضى أن جريمة إعدام الأسرى العشرة من قبل المرتزقة ارتكبت يوم أمس وبعد يوم واحد فقط من تصريحات زعيم ما يسمى بتنظيم القاعدة في اليمن الذي أكد انهم شركاء للعدوان في عدد من الجبهات والجريمة تؤكد ذلك.



وأشار الى ان اللجنة الوطنية لشئون الأسرى أرسلت مذكرة احتجاج وملف الى المفوضية السامية لحقوق الإنسان؛ والى الأمم المتحدة؛ والمبعوث الأممي؛ واللجنة الدولية للصليب الأحمر.



ولفت المرتضى الى أن هذه الجريمة وكل الجرائم لن تسقط بتقادم السنين ولم يتم السكوت عنها ولا عما سبق من جرائم، مؤكد العمل لمعاقبة مرتكبي هذا النوع من الجرائم.



وبدوره دان تحالف الأحزاب والقوى السياسية المناهضة للعدوان في اليمن، الجريمة الإرهابية الجبانة لمرتزقة العدوان في الساحل الغربي بإعدام عشرة أسرى من الجيش واللجان الشعبية .



وأكد التحالف في بيان له اليوم، أن إعدام الأسرى استمرار للسلوك الإجرامي لدول العدوان ومرتزقتها وفضيحة مدوية لرعاتهم الأمريكيين والبريطانيين والإسرائيليين .



ودعا البيان الأمم المتحدة ومنظماتها إلى إدانة هذه الجريمة ومحاكمة مرتكبيها، محملاً قيادة المرتزقة في الساحل الغربي والدول الداعمة لهم كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية.



كما أدان الصمت والتواطؤ الأممي إزاء ما يرتكبه العدوان ومرتزقته من جرائم مستمرة بحق الأسرى.



وشدد البيان على أن كل الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني لن تسقط بالتقادم وسيحاسب عليها الطغاة والمجرمين.